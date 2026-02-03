Velký výprodej na Alze: Powerbanky, nabíječky a audio za polovinu ceny KOMERČNÍ ČLÁNEK

Společnost Alza.cz spustila další vlnu slev v rámci své pravidelné akce Alza Dny. Tentokrát se e-shop zaměřil na podporu svých privátních značek, zejména AlzaPower a AlzaGuard. Tyto produktové řady jsou známé svým důrazem na výhodný poměr ceny a výkonu a díky aktuální akci jsou nyní dostupné za ještě atraktivnější ceny. Slevy dosahují až 50 % a týkají se širokého spektra produktů od nabíjecího příslušenství přes chytré lokátory až po bezdrátová sluchátka a reproduktory.

Příslušenství k mobilům

V kategorii mobilního příslušenství lze nalézt praktické doplňky pro každodenní použití i cestování. Zlevněny byly výkonné powerbanky s vysokou kapacitou a podporou rychlého nabíjení Power Delivery, moderní výkonné nabíječky a také chytré lokátory AlzaGuard, které využívají síť Apple FindMy pro snadné nalezení ztracených věcí či zavazadel.

Bezdrátová Sluchátka

Sekce audia nabízí několik modelů plně bezdrátových (TWS) sluchátek pod značkou AlzaPower. V nabídce jsou jak základní modely (pecky i špunty) vhodné pro nenáročné posluchače, tak i pokročilejší varianty vybavené funkcí aktivního potlačení hluku (ANC) pro nerušený poslech hudby nebo podcastů v rušném prostředí.

Reproduktory

Pro poslech hudby doma či na cestách jsou připraveny přenosné reproduktory řady AlzaPower Quest v různých velikostech a výkonnostních variantách. Zaujme také limitovaná edice herních reproduktorů RAGE R2, která je aktuálně nabízena s výraznou padesátiprocentní slevou.

Kompletní nabídku všech zlevněných produktů privátních značek naleznete na webových stránkách Alza.cz v sekci Alza Dny.

