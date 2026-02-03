Společnost Alza.cz spustila další vlnu slev v rámci své pravidelné akce Alza Dny. Tentokrát se e-shop zaměřil na podporu svých privátních značek, zejména AlzaPower a AlzaGuard. Tyto produktové řady jsou známé svým důrazem na výhodný poměr ceny a výkonu a díky aktuální akci jsou nyní dostupné za ještě atraktivnější ceny. Slevy dosahují až 50 % a týkají se širokého spektra produktů od nabíjecího příslušenství přes chytré lokátory až po bezdrátová sluchátka a reproduktory.
Příslušenství k mobilům
V kategorii mobilního příslušenství lze nalézt praktické doplňky pro každodenní použití i cestování. Zlevněny byly výkonné powerbanky s vysokou kapacitou a podporou rychlého nabíjení Power Delivery, moderní výkonné nabíječky a také chytré lokátory AlzaGuard, které využívají síť Apple FindMy pro snadné nalezení ztracených věcí či zavazadel.
- AlzaPower Adventure 10000mAh Power Delivery (45W) šedá (-25 %)
- AlzaPower MG8603CA Fast Charge 100W černá (-25 %)
- AlzaGuard Hero Tag in TSA lock with FindMy – černý (-50 %)
- AlzaPower Car Charger X530 2xUSB-C Power Delivery 60W šedá (-25 %)
- AlzaPower Vision 27600mAh Power Delivery (140W) stříbrná (-25 %)
- AlzaGuard Premium Hero Tag with FindMy zelený (-50 %)
- Další slevy najdete zde
Bezdrátová Sluchátka
Sekce audia nabízí několik modelů plně bezdrátových (TWS) sluchátek pod značkou AlzaPower. V nabídce jsou jak základní modely (pecky i špunty) vhodné pro nenáročné posluchače, tak i pokročilejší varianty vybavené funkcí aktivního potlačení hluku (ANC) pro nerušený poslech hudby nebo podcastů v rušném prostředí.
- AlzaPower Boost ULTRA ANC bílá (-10 %)
- AlzaPower Buds Go bílá (-10 %)
- AlzaPower Buds Go černá (-10 %)
- AlzaPower Mesa Go bílá (-40 %)
- AlzaPower Core černá (-35 %)
- Další slevy najdete zde
Reproduktory
Pro poslech hudby doma či na cestách jsou připraveny přenosné reproduktory řady AlzaPower Quest v různých velikostech a výkonnostních variantách. Zaujme také limitovaná edice herních reproduktorů RAGE R2, která je aktuálně nabízena s výraznou padesátiprocentní slevou.
- AlzaPower Quest 5 černý (-10 %)
- AlzaPower Quest 40 černý (-10 %)
- AlzaPower Quest 20 černý (-48 %)
- AlzaPower RAGE R2 Limited Edition (-50 %)
- AlzaPower Quest 10 černý (-10 %)
- Další slevy najdete zde
Kompletní nabídku všech zlevněných produktů privátních značek naleznete na webových stránkách Alza.cz v sekci Alza Dny.
