Zdroj: GPT

Organizace Tech Transparency Project (TTP) dnes zveřejnila zprávu, podle níž jsou tzv. „nudify“ aplikace, tedy nástroje, které využívají AI k virtuálnímu svlékání lidí, snadno dostupné a široce rozšířené v App Store i na Google Play. Ačkoli tyto aplikace porušují zásady obou platforem, daří se jim zůstávat online, generovat milionové příjmy a být dostupné i dětem.

Aplikace generující sexuální obsah na App Store a Google Play

Aplikace, které umožňují generovat nevhodný a sexuálně explicitní obsah bez souhlasu zobrazených osob, nejsou zcela novým jevem. Dříve k jejich tvorbě sloužily pokročilé editační nástroje, dnes to však zvládne běžný mobil a několik kliknutí díky generativní AI.

TTP upozorňuje, že pouhé vyhledání výrazů jako „nudify“ nebo „undress“ v App Store či Google Play často postačí k nalezení těchto aplikací. Některé z nich dokonce otevřeně cílí na tyto klíčová slova v reklamách.

Obrovský dosah a milionové zisky

Podle dat společnosti AppMagic byly zmíněné aplikace staženy více než 705 milionkrát a vygenerovaly přes 117 milionů dolarů v tržbách. Z toho plynou přímé provize pro Apple i Google, kteří si obvykle účtují 15–30 % z příjmů aplikací.

aXONyAIvOtkhB302 CollartBefore&AfterSidebySide 3840x2054x

Zdroj: Tech Transparency Project

To znamená, že obě společnosti finančně profitují z aplikací, které zjevně porušují jejich vlastní zásady. A to včetně zákazů z důvodu sexuálního nebo znevažujícího obsahu, zobrazování osob bez oblečení a aplikace odhalující těla (včetně těch označených jako „vtip“ nebo „pro zábavu“).

aXONEAIvOtkhB30S DreamfaceBefore&AfterSidebySide 3840x2046x

Zdroj: Tech Transparency Project

Testování potvrdilo snadnou dostupnost i pro děti

TTP otestovalo celkem 55 Android a 47 iOS aplikací, přičemž využívalo pouze bezplatné funkce a výhradně AI generované obrázky fiktivních žen. Výsledky ukázaly, že aplikace běžně generovaly výstupy s nevhodným obsahem na základě jednoduchých textových promptů. Některé šablony obsahovaly názvy jako „tear clothes“, „chest shake dance“ nebo „bend over“. Nejméně jedna z aplikací byla v App Store určena pro uživatele od 9 let věku. U jedné aplikace se například ukázalo, že požadavek na odstranění oblečení byl zablokován, ale požadavek „žena tančící v bikinách“ byl úspěšně zpracován.

Apple a Google selhávají v dohledu nad vlastními zásadami

TTP ve své zprávě uvádí, že zjištěné případy představují pouze špičku ledovce. Celkově však naznačují systémové selhání při kontrole obsahu a vymáhání pravidel oběma platformami. Tato zjištění přicházejí v dobu, kdy je Apple součástí antimonopolních řízení (například sporu s Epic Games) a obhajuje si vysoké provize právě argumentem, že zajišťuje bezpečnost a kvalitu App Storu.

aXPawgIvOtkhB45 IMG 1495 3779x8192x aXOKxAIvOtkhB3yp NudifyAppleAppStoreSearch 3783x8192x

Zdroj: Tech Transparency Project

Zatímco Apple i Google veřejně prohlašují, že bojují proti zneužívání svých platforem, tato zpráva však ukazuje něco jiného. V případě AI nástrojů schopných generovat sexuálně explicitní deepfaky stále existují velké nedostatky.

Pro běžného uživatele a zejména pro rodiče zpráva opět zdůrazňuje potřebu zvýšené opatrnosti při stahování aplikací i důsledného nastavení rodičovské kontroly a věkových omezení. Zároveň jde o výzvu pro Apple a Google, aby začaly aktivněji monitorovat nejen obsah, ale i AI funkce, které se skrývají za neškodnými popisky nebo šablonami.

Zdroje: 9to5mac.com, techtransparencyproject.org

Jakub Sobotka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

