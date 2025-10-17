Threads získávají soukromé zprávy v EU, jsou dostupné už i v Česku

Zdroj: theguardian (se souhlasem)
Není to tak dávno, co společnost Meta oznámila, že nakonec sociální síť Threads dostane funkci soukromých zpráv. Dříve se spekulovalo, že by mohlo dojít na integraci chatovacích funkcí z Instagramu, ale nakonec zde máme samostatné řešení.
Soukromé zprávy
Už nyní byste měli v aplikaci Threads vidět informaci, že jsou k dispozici soukromé zprávy. Pokud ještě nic takového nevidíte, tak si budete muset chvíli počkat, až na vás dojde řada. Vynutit funkci nejde. Pakliže máte to štěstí, tak v dolní liště se objeví nové tlačítko v podobě obálky. Nabízí se podobné rozhraní jako na Instagramu.
Celkově jsou zde standardní funkce, ale nic pokročilejšího nebo něco nového. Samozřejmě si jde nastavit, kdo vám může napsat. K dispozici jsou jen dvě možnosti. Buď vám může napsat kdokoliv, nebo jen lidé, které sledujete. Celkově se tato funkce dostává až nyní do EU, v USA je již nějakou chvíli. Něco podobného se děje u další novinky, na kterou si v EU budeme muset počkat.
Threads v USA a zřejmě v několika dalších zemích spouští nově skupinové chaty. Ty mohou mít až 50 lidí, ale je zde podmínka, že se musíte sledovat navzájem. Nejde do skupinového chatu přidat někoho, s kým nemáte vazbu. Jak vidíte výše, novinka má i funkci zvacího odkazu. Kdy se funkce dostane do EU, zatím není jasné, ale můžeme čekat i několik měsíců.
