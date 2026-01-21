Na Threads přicházejí reklamy. Meta je spouští globálně pro všechny aktualizováno

Zdroj: theguardian (se souhlasem)

Aktualizováno 21. 1.

Reklamy do sociální sítě Threads oficiálně zamířily již na konci dubna minulého roku, ale jednalo se o prvotní nastartování. Zřejmě testování dopadlo dobře a došlo k nějaké optimalizaci, jelikož jsme se dnes dočkali oznámení, že se reklamy na Threads spouští globálně, pro všechny, bez jakékoliv výjimky.

Současně se tento prostor otevírá všem inzerentům a Meta se chlubí, že na Threads bude fungovat osvědčený systém z Facebooku a Instagramu. Dá se tedy předpokládat, že se právě na Threads objeví reklamy na falešné služby, reklamy, případně i deepfake, jako je tomu na Facebooku.

Toto oznámení přichází v době, kdy má Threads aktivně 400 milionů uživatelů měsíčně a v některých metrikách překonává i sociální síť X.

Původní článek 30. 4.

Meta oznamuje velký krok v rozvoji své platformy Threads. Reklamy, které dosud byly testovány pouze omezeně, se nyní otevírají všem způsobilým inzerentům globálně. Uživatelé v některých trzích tak mohou očekávat první sponzorované příspěvky ve svém feedu.

Meta plánuje nasazení reklam na Threads globálně

Podle oficiálního prohlášení, které přinesl lednový blogpost společnosti Meta o reklamách, bude rozšíření probíhat postupně. Reklamy se začnou testovat ve více než 30 zemích světa, včetně Spojených států. Mluvčí společnosti Matthew Tye uvedl, že Meta zvolila fázované zavádění, aby mohla reklamy lépe optimalizovat pro uživatele i inzerenty.

První uživatelé Threads by si měli všímat příspěvků označených nenápadnou šedou značkou „Sponzorováno“ vedle jména účtu. První náznaky příchodu reklam se objevily již v lednu 2024, kdy Meta zahájila omezené testování s vybranými značkami v USA a Japonsku. Důležité potvrzení pak přišlo v dubnu 2024 přímo od šéfa Instagramu a Threads, Adama Mosseriho.

threads reklama 1674x1648x

Zdroj: The Verge

Mosseri tehdy otevřeně přiznal, že ačkoli Meta chápe obavy uživatelů, je potřeba, aby Threads generoval příjmy: „Jsme firma a Threads musí vydělávat dostatek peněz na pokrytí nákladů na lidské zdroje a servery, které službu provozují.

Identifikace reklam na Threads bude pro uživatele poměrně jednoduchá. Každý sponzorovaný příspěvek bude obsahovat diskrétní označení „Sponzorováno“ přímo vedle jména účtu, který jej publikoval. Meta tak kopíruje zavedené standardy známé již například z Instagramu.

Co tento krok znamená pro budoucnost Threads? Rozšíření reklam ukazuje, že Meta vidí v Threads dlouhodobý potenciál. Platforma, která byla zpočátku vnímána jako minimalistická alternativa k X (dříve Twitter), se tímto krokem více přibližuje standardnímu modelu sociálních sítí financovaných z reklamy.

I přes snahu o co nejpozvolnější zavádění se dá očekávat, že reakce uživatelů budou smíšené. Meta proto bude pečlivě sledovat zpětnou vazbu a postupně ladit způsob zobrazování reklam tak, aby minimalizovala negativní dopad na uživatelskou zkušenost.

Zdroje: theverge.com, techcrunch.com

