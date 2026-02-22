Instagram testuje nové rozhraní, upřednostní Reels videa

Zdroj: 9to5mac
Možná se chýlíme do momentu, kdy si nikdo nevzpomene, že Instagram byla původní služba pro sdílení fotek a že něco takového vůbec umožňuje. Většina novinek se stejně točí kolem Reels videí a také dočasných příběhů. Videa navíc dostanou ještě prominentnější místo v sociální síti, respektive v samotné aplikaci.
Nové rozhraní v Instagramu
Instagram už nyní dává přednost videím, ale to se má ještě více prohloubit, zejména s novým designem aplikace. V rámci testování se nabídnou hlavně videa, zejména při posunu obsahu nahoru. Sem tam se sice má objevit nějaký fotka nebo jejich série, ale právě procházení Reels bude dominantní na hlavní stránce.
Kromě toho bude k dispozici nová nebo možná přepracovaná sekce Your Feed, která je navíc rozdělena do několika kategorií, jako jsou například příspěvku od sledovaných, od přátel, poslední příspěvky (chronologicky řazeno), uložený obsah, oblíbené, doporučené a pak poslední sekce věnovaná jen obsahu v podobě fotek bez Reels. Tyto kategorie půjde přeskupit či vypnout.
Z Instagramu se tak nestane přímá kopie TikToku, ale videa budou mít ještě větší prioritu. Všechen další obsah bude mírně posunut na druhou kolej. Na druhou stranu se dočkáme specifických feedů, jen se tedy k nim budou muset uživatelé proklikat.
