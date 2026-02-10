Překvapení od Googlu: Nahrávání hovorů dorazilo i do české verze aplikace Telefon

Překvapení od Googlu: Nahrávání hovorů dorazilo i do české verze aplikace Telefon2026-02-10T16:00:26+01:00
• 10. 2. 2026#Android #Aplikace

Dlouhou dobu se mluvilo o možnosti nahrávání hovorů, tedy v nativní podobě přímo v aplikaci Telefon od Googlu. Několik pokusů bylo zaznamenáno v zahraničí, ale nic se zatím netýkalo českého trhu. Trochu jsme dostali dojem, že si o této funkci můžeme nechat jen zdát. Dnes nás aplikace Telefon celkem překvapila.

Nahrávání hovorů v aplikaci Google Telefon

Při dnešním telefonování jsem si všiml změny v rámci rozhraní aplikace, kde se najednou objevila možnost Podpora hovorů. Po kliknutí se nabízí možnost nahrávání hovoru. Jednou se vám ukáže poučení pro používání této funkce. Následně dojde k odpočtu začátku nahrávání, takže se nemusí nahrát část začátku hovoru. Poté jen zazní pro obě strany informace, že dochází k nahrávání hovoru. Tato hláška je v češtině.

Screenshot 20260210 140100 1080x2410x Screenshot 20260210 140108 1080x2410x Screenshot 20260210 140120 1080x2410x

Zdroj: Dotekomanie.cz

Při zastavení nahrávání hovoru se opět ozve hláška v češtině. Po celou dobu se ukazuje, že se hovor nahrává. Samotný výsledek ale není k dispozici v úložišti, rozhodně jsem nenašel nějakou novou složku. Místo toho v historii hovorů jsem vidět, že u konkrétní položky je záznam hovoru. Odtud je pak možné vyexportovat nahrávku ve formátu wav kamkoliv.

Screenshot 20260210 140147 1080x2410x Screenshot 20260210 140159 1080x2410x Screenshot 20260210 140805 1080x2410x

Zdroj: Dotekomanie.cz

V rámci nastavení aplikace pak můžete klidně nastavit automatické nahrávání hovorů u vybraných kontaktů, případně nastavit mazání nebo smazat všechny nahrávky. Nevíme, jestli je tato funkce k dispozici v rámci testování, nebo je omezena na konkrétní smartphony. I tak je dobré vědět, že se myslí na Česko.

