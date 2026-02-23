Samsung rozšiřuje Galaxy AI o Perplexity

Samsung rozšiřuje Galaxy AI o Perplexity2026-02-23T20:00:53+01:00
• 23. 2. 2026#AI #Android

Zdroj: Samsung

Na mobilních telefonech máme zpravidla jednoho AI agenta nebo spíše asistenta, který má hluboké napojení na celý systém a zařízení. Samozřejmě jde využívat i další, ale ty jsou k dispozici jen v podobě aplikací a schází jim právě zmíněná integrace. Vzhledem k tomu, že mnoho lidí používá více AI služeb, tak je logické, aby výrobci nabídli širší spektrum. Samsung tomu jde naproti a vpouští do svého Galaxy AI jiné agenty nebo spíše asistenty.

„Snažíme se budovat otevřený a inkluzivní integrovaný ekosystém umělé inteligence, který nabízí uživatelům větší výběr, flexibilitu a kontrolu nad složitými úkoly,“ říká Won-Joon Choi, prezident, provozní ředitel (COO) a vedoucí oddělení výzkumu a vývoje divize Mobile eXperience (MX) společnosti Samsung Electronics. „Galaxy AI funguje jako organizátor, který spojuje různé formy AI do jednoho přirozeného a uceleného uživatelského prostředí.“

Perplexity je začátek

Samsung si nechal vypracovat analýzu, z které vyplynulo, že 8 z 10 uživatelů používá více než jednoho AI agenta. Proto chce nabídnout uživatelům širší možnosti a trochu otevírá své řešení Galaxy AI pro alternativy. První novinkou, která bude dostupná u nových top modelů, jenž budou uvedeny tento týden, je Perplexity.

V podstatě to znamená, že díky této integraci má fungovat i aktivační fráze „Hey Plex“. Zřejmě se tak dočkáme mobilů, které budou rozumět většímu množství aktivačních frází, což vypadá jako zajímavé řešení.

Samsung Mobile Galaxy AI Perplexity AI Agent Expansion of Galaxy AI main1 (1) 1000x563x

Zdroj: Samsung

V tomto případě ale nejde jen o vpuštění dalšího agenta do mobilu na systémové úrovni. I Perplexity Samsung hluboce integruje do vybraných aplikací, včetně Samsung Notes, Hodiny, Galerie, Připomínky a Kalendář a dále do vybraných aplikací třetích stran. Jestli zde bude i podpora ovládání dalších součástí mobilu, nevíme, ale jako první „vykopnutí“ to vypadá velmi slibně.

Zdroj: Tisková zpráva

Konec čistého ChatGPT 💸 Starlink Phone 🛰️ Nahrávání hovorů je ZPĚT! 📞

💡ANKETA: Jakou streamovací službu používáte nejčastěji?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Reklama

Satechi
Dotekomanie Premium
nejpripojeni

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat