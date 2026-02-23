Samsung rozšiřuje Galaxy AI o Perplexity

Zdroj: Samsung
Na mobilních telefonech máme zpravidla jednoho AI agenta nebo spíše asistenta, který má hluboké napojení na celý systém a zařízení. Samozřejmě jde využívat i další, ale ty jsou k dispozici jen v podobě aplikací a schází jim právě zmíněná integrace. Vzhledem k tomu, že mnoho lidí používá více AI služeb, tak je logické, aby výrobci nabídli širší spektrum. Samsung tomu jde naproti a vpouští do svého Galaxy AI jiné agenty nebo spíše asistenty.
„Snažíme se budovat otevřený a inkluzivní integrovaný ekosystém umělé inteligence, který nabízí uživatelům větší výběr, flexibilitu a kontrolu nad složitými úkoly,“ říká Won-Joon Choi, prezident, provozní ředitel (COO) a vedoucí oddělení výzkumu a vývoje divize Mobile eXperience (MX) společnosti Samsung Electronics. „Galaxy AI funguje jako organizátor, který spojuje různé formy AI do jednoho přirozeného a uceleného uživatelského prostředí.“
Perplexity je začátek
Samsung si nechal vypracovat analýzu, z které vyplynulo, že 8 z 10 uživatelů používá více než jednoho AI agenta. Proto chce nabídnout uživatelům širší možnosti a trochu otevírá své řešení Galaxy AI pro alternativy. První novinkou, která bude dostupná u nových top modelů, jenž budou uvedeny tento týden, je Perplexity.
V podstatě to znamená, že díky této integraci má fungovat i aktivační fráze „Hey Plex“. Zřejmě se tak dočkáme mobilů, které budou rozumět většímu množství aktivačních frází, což vypadá jako zajímavé řešení.
V tomto případě ale nejde jen o vpuštění dalšího agenta do mobilu na systémové úrovni. I Perplexity Samsung hluboce integruje do vybraných aplikací, včetně Samsung Notes, Hodiny, Galerie, Připomínky a Kalendář a dále do vybraných aplikací třetích stran. Jestli zde bude i podpora ovládání dalších součástí mobilu, nevíme, ale jako první „vykopnutí“ to vypadá velmi slibně.
