Nový únik potvrzuje brzký příchod Vivo V70 FE

Vivo V70 FE | Zdroj: @Passionategkeez
Pouze pár dnů od oficiálního představení dvojice V70 a V70 Elite má společnost Vivo téměř dokončenou další očekávanou mobilní novinku. Ještě během tohoto měsíce od čínského výrobce nejspíš poznáme v pořadí třetího zástupce s označením V70 FE. Kromě uniklého letáku se všemi klíčovými specifikacemi jsou také k dispozici podrobné fotografie telefonu.
Nic přelomového
Vivo V70 FE nabídne 6,83palcový AMOLED displej s 1,5K rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Pro milovníky selfie fotografií bude připravena přední 32MPx kamerka. Hardwarová část dostane čipovou sadu Dimensity 7360 Turbo od MediaTeku, 8/12GB operační paměť RAM vedle 256/512GB interního úložiště. Celkovou výdrž má udávat 7 000mAh článek baterie včetně podpory technologie rychlého 90W nabíjení.
Sestavu zadních fotoaparátů složí z hlavního 200MPx snímače a 8MPx ultraširokoúhlého objektivu. Uživatelským prostředím by měl doprovázet operační systém Android 16 pod vlastní platformou OriginOS 6, která se údajně dočká hlavních aktualizací po dobu šesti let. Mezi ostatní prvky výbavy lze zařadit duální stereo reproduktory nebo dvě certifikace odolnosti (IP68, IP69).
K oznámení pravděpodobně dojde v sobotu 28. února, kdy poznáme celkem tři barevné varianty (fialovou, modrou, stříbrnou). Jediný otazník momentálně visí nad konečnou prodejní cenou, kterou ovšem zjistíme již zanedlouho.
Zdroje: gizmochina.com, x.com
