Redmi K90 dorazí v provedení Ultra

Redmi K90 Pro Max | Zdroj: Mi
Aktuální modelová řada K90 od společnosti Redmi od října loňského roku obsahuje jen dva zástupce. To se změní už v následujících měsících, kdy poznáme třetí a zároveň nejvýkonnější přírůstek. Zařízení dorazí pod označením K90 Ultra. Úniky začínají dávat dohromady sestavu specifikací. Čínský výrobce by měl vydat silnou konkurenci právě pro telefony s herním zaměřením.
Velké ambice
Redmi K90 Ultra dostane LTPS displej s úhlopříčkou minimálně 6,8 palce. Další jeho konfigurace má zahrnovat 1,5K rozlišení, 165Hz obnovovací frekvenci nebo integrovanou čtečku otisků prstů. Přestože paměťové konfigurace nejsou ještě známy, tak dovnitř si údajně najde cestu výkonný procesor Dimensity 9500 od MediaTeku.
V případě zadní strany, tak zatím můžeme zmínit alespoň 8 500 mAh článek baterie a až 100W nabíjecí technologii. Nicméně kapacita by ve finále mohla vyrůst, protože interně testují větší řešení. Novinka také získá kovový rámeček, zvýšenou odolnost podloženou certifikací či vestavěný chladicí ventilátor pro odvod nadbytečného tepla.
Po boku dnešního modelu se ukáže i herní tablet K Pad 2, jehož oficiální vydání mají plánovat na období května nebo června letošního roku. Nakonec do té doby nepochybně zjistíme bližší podrobnosti.
Zdroj: gsmarena.com
Komentáře