Redmi plánuje druhou generaci tabletu K Pad

Společnost Xiaomi chystá pokračování tabletu Pad Mini, který se objeví také v předělávce pod značkou Redmi. Aktuální zpráva dává totiž nahlédnout pod pokličku u připravovaného zástupce nesoucí název K Pad 2. Čínský producent by měl opět všechno vsadit na jednoduchý design a ještě vyšší výkon než u předchůdce z loňského roku.
Posune hranice
Redmi K Pad 2 by měl disponovat 8,8palcovým LCD displejem s 3K rozlišením a 165Hz obnovovací frekvencí. Do útrob tabletu údajně nasadí výkonnější procesor, což by konkrétně znamenalo alespoň čipset Dimensity 9500 z dílny MediaTeku. Celkovou výdrž má udávat článek baterie o velikosti 9 000 mAh, ale přesnou rychlost nabíjení zatím neznáme.
Herně založené uživatele určitě osloví vylepšená haptická odezva díky dvěma lineárním motorům v ose X nebo nová dvojice reproduktorů s kvalitnějším zvukovým výstupem. Další specifikace budou přicházet během následujících týdnů a měsíců.
Nakonec k oznámení dojde během měsíce června po boku telefonu Redmi K90 Ultra. Evropskou verzi tohoto tabletu pod názvem Xiaomi Pad Mini 2 poznáme nejdříve po letních prázdninách. To zároveň dle harmonogramu výrobce vyjde nová generace tabletů Xiaomi Pad 9 a Pad 9 Pro.
