Zprávy pro Android na Wear OS: Novinky se blíží, zaměření na emoji a čtení

Google si stále hraje s aplikací Zprávy pro Android. Ostatně už dávno není primárně určena jen pro SMS. Dá se říci, že většina novinek je nějak spojena s technologií RCS, což je modernější standard, který je navíc podporován i Applem, tedy po průtazích. Dnes se dozvídáme, co se chystá do aplikace pro hodinky.
Dvě funkce v přípravě
O mnohých funkcích se dozvídáme prostřednictvím příprav ve zdrojových kódech, a dnes tomu není jinak. Vše se ale točí kolem verze pro hodinky, tedy pro systém Wear OS. První části kódu naznačují, že již brzy budeme moci přímo na hodinkách reagovat pomocí emoji a současně zde bude funkce na odebrání reakce u konkrétní zprávy.
Nebude zde ale podpora komplikovanějších foto emoji, byť se tedy budou zobrazovat, aspoň podle zdrojových kódů. Druhá novinka se týká možnosti označení zprávy jako přečtené.
Tato funkce asi není komplikovaná na implementaci, takže odhadujeme, že se jí dočkáme první. Následně bychom mohli očekávat reakce pomocí emoji. Vzhledem k tomu, že je příprava již nyní v aplikaci, asi ji Google zavede aktivací skrze servery, takže nebude potřeba aktualizace a navíc se tak může stát kdykoliv.
