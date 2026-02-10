Model Samsung Galaxy S25 Ultra představuje špičku mezi smartphony s operačním systémem Android. Má výbornou výbavu v čele s kvalitním fotoaparátem, dále software nabitý funkcemi a další výhody. Mobil teď navíc pořídíte opravdu se zajímavou slevou.
Série Galaxy S25 představuje aktuální špičku nabídky Samsungu a na jejím vrcholu je model Galaxy S25 Ultra. Jde o prémiové zařízení navržené pro ty nejnáročnější zákazníky.
Špičková výbava v čele s profesionálním fotoaparátem
Model nabídne velkou 6,9palcovou obrazovku s antireflexní úpravou. Přímo do telefonu si navíc budete moci zapisovat ručně poznámky díky stylusu, který je integrovaný přímo v těle zařízení. Skvělý výkon pro náročné hry a aplikace pak zajistí špičkový čip Snapdragon 8 Elite spolu s 12 GB operační paměti a až 1 TB místa pro vaše data.
Telefonem pořídíte kvalitní fotografie díky jeho prémiové sestavě hned čtyřech zadních fotoaparátů. Ta zahrnuje mimo jiné jemný 200Mpix hlavní fotoaparát nebo třeba až pětinásobný optický zoom díky opticky stabilizovanému senzoru s periskopovou konstrukcí. Nechybí ani možnost natáčet video v rozlišení až 8K.
Opravdu chytrý díky umělé inteligenci Galaxy AI
Telefonu nevadí ani ponoření do vody, ani prach, je totiž utěsněný tak, aby splňoval oficiální certifikaci IP68. Odolá také líp mechanickému poškození díky pevnému titanovému rámu a prémiovým tvrzeným sklům na obou stranách. Dlouhou výdrž na jedno nabití pak zajišťuje velká 5 000mAh baterie s podporou bezdrátového nabíjení.
K dispozici je zde samozřejmě také celá škála funkcí umělé inteligence Galaxy AI. Můžete mluvit, o čemkoliv vás napadne s hlasovým asistentem Gemini, vyhledávat obsah na obrazovce pouhým zakroužkováním objektu nebo upravovat fotografie a retušovat ještě jednodušeji pomocí integrovaných AI nástrojů. I komunikace je díky umělé inteligenci snazší díky přepisu mluveného slova nebo funkce simultánního tlumočníka.
Jak koupit Samsung Galaxy S25 Ultra za necelých 18 tisíc?
Tento špičkový mobil navíc nyní pořídíte s výraznou slevou. Samsung totiž nabízí akci cashback, v jejímž rámci dostanete po pořízení telefonu celých 7 000 korun zpět. Tu lze navíc kombinovat s dalšími slevami, a dostat se tak opravdu na zajímavou částku.
Jak koupit Samsung Galaxy S25 Ultra levněji?
- Standardní cena modelu Samsung Galaxy S25 Ultra (12/256 GB) – 36 490 korun
- Akce cashback na vybrané modely Samsung Galaxy – sleva 7 000 korun
- Studentská nabídka s platným ISIC průkazem – 7 % sleva
- První nákup na e-shopu samsung.com/cz – 5 % sleva
- Výkupní cena starého zařízení, například Samsung S24 FE – až 7 138 korun
- Celkem zaplatíte za Samsung S25 Ultra: 17 970 korun (12 % sleva z plné ceny a následně mínus 14 138 korun za výkup a cashback)
Špičkový smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra koupíte za zvýhodněnou cenu v rámci akce cashback s dalšími bonusy na stránkách samsung.com/cz.
Komentáře