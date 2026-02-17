Práci na integraci CarPlay Tesla nezastavila

Zdroj: 9to5Mac
Zpráva, že Tesla přece jenom pracuje na zapojení systému CarPlay do svých vozů vyvolala před několika měsíci doslova poprask. Očekávalo se, že překvapivá novinka zamíří k řidičům aut Tesla velmi brzy. Stále jsme se nedočkali, podle nejnovějších informací však automobilka pilně spolupracuje s Applem.
Do vozů Tesla CarPlay přijde
Už v listopadu jsme vás stihli informovat o tom, že kalifornská automobilka Tesla pracuje na integraci operačního systému Apple CarPlay do svých elektromobilů, což bylo v daný moment velkým překvapením. Muskova značka totiž do té chvíle přijetí cizích operačních systémů zásadně odmítala. O několik měsíců později však stále žádné uvedení nepřichází.
Nejnovější zprávy od známého insidera Marka Gurmana popisují, kde se „celá věc“ pravděpodobně zdržela. Kamenem úrazu má být synchronizace, konkrétně pak problémy mezi Apple Maps a vlastní navigací Tesly, jenž se projevuje zejména při zapnutém autonomním řízení. To se jeví jako velmi zásadní překážka s ohledem na poslední dění okolo automobilky a její soustředěnost na FSD.
Podle všeho se však již chybu podařilo identifikovat a částečně i vyřešit, když Tesla zažádala Apple o aktualizaci iOS 26. Pouze 74 % uživatelů telefonů iPhone se stářím modelu do čtyř let však tuto aktualizaci obdrželo, což je pro automobilku nedostatečné. CarPlay dorazí, datum příchodu však zůstává nejasné.
