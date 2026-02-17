Soutěžte o inovativní telefon. Novinka Samsungu se představí už příští týden KOMERČNÍ ČLÁNEK

Den, na který všichni fanoušci Samsungu čekají, se rychle blíží. Už brzy proběhne premiéra, kde se Samsung chystá představit svou novou vlajkovou loď, a Mobil Pohotovost u toho samozřejmě nebude chybět. Vy tak můžete být mezi prvními, kdo si novinku pořídí výhodněji, nebo ji dokonce získá úplně zdarma díky soutěži. Jen v rámci předprodeje bude možné pořídit 512GB úložiště za cenu 256 GB.

Jak se zapojit do soutěže?

Zapojit se do soutěže o novinku není vůbec složité, stačí splnit následující body:

  • Navštivte stránku mp.cz/galaxyunpacked
  • Vyplňte svůj kontaktní e-mail
  • Potvrďte registraci v doručené zprávě

Soutěž již probíhá, a trvat bude až do startu premiéry Galaxy Unpacked, tedy do středy 25. února do 19:00. Výherce bude následně během pár dnů (maximálně však do týdne) vylosován a kontaktován na uvedený e-mail. Pokud by náhodou nová řada Galaxy nebyla představena, výherce si bude moci vybrat jakékoli jiné zařízení Samsung v hodnotě 25 000 Kč.

Co můžete vyhrát?

Nejnovější Samsung Galaxy přichází jako AI telefon nové éry. Samsung láká na další úroveň inovací, výkonný procesor, systém fotoaparátů nové generace a umělou inteligenci Galaxy AI, která má usnadnit každodenní fungování a posunout práci s telefonem na ještě vyšší úroveň.

Detaily zatím zůstávají pod pokličkou, ale už teď je jasné, že půjde o zařízení, které znovu nastaví laťku v oblasti výkonu, fotografování i chytrých funkcí. Připravte se na setkání s novým Galaxy – možná vůbec nejlepším Android telefonem současnosti.

Pokud si novinku plánujete pořídit, můžete při jejím uvedení získat 512GB úložiště za cenu 256 GB. Nabídka bude dostupná pro všechny zákazníky, kteří si v Mobil Pohotovosti novinku předobjednají.

Sledujte premiéru živě

Premiéru můžete sledovat živě přímo na stránce mp.cz/galaxyunpacked, a to už ve středu 25. února v 19:00. Registrací v soutěži se zároveň přihlásíte k odběru novinek, takže vám neuniknou žádné informace o nové generaci Galaxy.

