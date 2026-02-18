Gemini vylepšuje multitasking: nová funkce sdílení obrazovky

Gemini vylepšuje multitasking: nová funkce sdílení obrazovky
#Android #Aplikace

Zdroj: Dotekomanie.cz

Gemini neustále dostává nějaká vylepšení a často o novinkách informuje sám Google. Tentokrát zde máme jednu modifikaci, která se v těchto dnech objevuje v aplikaci. Konkrétně je spojená s funkcí multitaskingu.

Pomocník pro aplikace

Samotná aplikace Gemini nabízí možnost sdílení obrazovky, tedy v režimu Gemini Live. Jinak řečeno, může číst informace na displeji a být takovým asistentem pro samotný obsah. Kromě toho již nějakou dobu podporuje i možnost spuštění souběžně s jinou aplikací, a to na mobilu.

Taková funkce se nejvíce hodí na tabletech, nebo skládacích mobilech. I tak zde máme jednu podstatnější aktualizaci, která umožňuje sdílení vedlejší aplikace, respektive obsahu jako takového. Jak můžete vidět na prvním snímku níže, tak je zde nové tlačítko pro Sdílet obrazovku a obsah aplikací. Gemini se v tomto režimu stává asistentem pro druhou aplikaci.

Screenshot 20260216 182008 1224x2720x Screenshot 20260216 182013 1224x2720x Screenshot 20260216 182027 1224x2720x

Zdroj: Dotekmanie.cz

Bohužel Gemini neumí pracovat s celým obsahem druhé aplikace. Bere se v potaz jen to, co aktuálně vidíte. Ostatně se udělá jen snímek obrazovky druhé aplikace ve viditelném poli a sdílí se s Gemini. Snad dojde k rozšíření a podpoře celé druhé aplikace, což by dávalo ještě větší smysl.

Zdroj: androidauthority.com

Nahrávání ... Nahrávání ...

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

