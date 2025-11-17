Tesla údajně pracuje na integraci Apple CarPlay

Tesla Cybertruck, zdroj: Dotekománie
Nejnovější zprávy hovoří o tom, že by měla kalifornská automobilka pracovat na integraci CarPlay do svého infotainmentu. Právě kvůli absenci systémů Apple CarPlay či Android Auto bývá Tesla často kritizována. Proč přichází změna?
Změna názoru v Tesle
Agentura Bloomberg nedávno informovalo o tom, že má Tesla pracovat na integraci operačního systému Apple CarPlay do svých elektromobilů. Dle neoficiálních zpráv by k nasazení nového softwaru mohlo dojít již v následujících měsících a společnost si od něj slibuje zvýšení prodejů.
Jedná se však o poměrně zajímavé otočení, jelikož ještě donedávna Tesla přijetí jiných operačních systémů tvrdě odmítala. Ačkoliv vlastní řešení Tesly je opravdu plynulé, přehledné a vyladěné do posledního detailu, podle konzultační firmy McKinsey & Company asi třetina kupujících považovala absenci CarPlay či Android Auto jako jeden z hlavních důvodů k poohlédnutí se jinde.
Krok americké automobilky je tak bezpochyby podložen daty. Ve Spojených státech, kde Tesla dominuje, navíc telefony iPhone dosahují masivního podílu na trhu. Integrace CarPlay od Applu tak má rozhodně smysl minimálně za mořem.
Otázkou však je, zda novinka přijde i do Evropy a jakým způsobem se Tesla postaví k operačnímu systému Android Auto. O tom totiž žádné zmínky v tuto chvíli nejsou a část evropských majitelů by i jeho integraci rozhodně ocenila.
