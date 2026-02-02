První spekulace odhalují OnePlus 16

OnePlus 15 | Zdroj: OnePlus
Pouhé 3 měsíce od oficiálního představení modelu OnePlus 15 se mezi širokou veřejnost dostávají první podrobnosti možného nástupce. Informace uvolnil fanouškovský klub firmy OnePlus přes síť X, takže je určitě musíme brát s notnou dávkou rezervy. Čínský producent s vývojem tohoto telefonu by měl být bez pochyb na úplném začátku.
Slibná aktualizace
Přední stranu údajně zabere OLED displej X5 z dílny BOE s 1,5K rozlišením a 240Hz obnovovací frekvencí. Pod čelní panel ukryjí snímač otisků prstů v ultrazvukové podobě. Po boku výkonného procesoru Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro od Qualcommu se objeví rychlejší RAM paměť LPDDR6 a interní úložiště typu UFS 4.1 bez možnosti dalšího rozšíření.
Výraznější změnou projde baterie, kam se podívá 9 000mAh článek s 120W (přes USB-C) a 50W (bezdrátovým) nabíjením. Zadní část potěší třemi objektivy fotoaparátu, z čehož rovnou dva budou 200MPx snímače ISOCELL HP5 od Samsungu. Výpis uzavírá duální koaxiální reproduktory nebo vylepšená vibrační (haptická) odezva.
Zařízení s velkou pravděpodobností dorazí během posledního čtvrtletí tohoto roku. Proto některé dnes odhalené prvky mohou ještě nahradit a ani zveřejněný koncept novinky nemusí být konečný. Následující měsíce zajisté přinesou upřesnění.
Zdroje: gsmarena.com, androidheadlines.com
