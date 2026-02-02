První spekulace odhalují OnePlus 16

První spekulace odhalují OnePlus 162026-02-02T22:00:34+01:00
• 2. 2. 2026#Android #Smartphony

OnePlus 15 | Zdroj: OnePlus

Pouhé 3 měsíce od oficiálního představení modelu OnePlus 15 se mezi širokou veřejnost dostávají první podrobnosti možného nástupce. Informace uvolnil fanouškovský klub firmy OnePlus přes síť X, takže je určitě musíme brát s notnou dávkou rezervy. Čínský producent s vývojem tohoto telefonu by měl být bez pochyb na úplném začátku.

Slibná aktualizace

Přední stranu údajně zabere OLED displej X5 z dílny BOE s 1,5K rozlišením a 240Hz obnovovací frekvencí. Pod čelní panel ukryjí snímač otisků prstů v ultrazvukové podobě. Po boku výkonného procesoru Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro od Qualcommu se objeví rychlejší RAM paměť LPDDR6 a interní úložiště typu UFS 4.1 bez možnosti dalšího rozšíření.

OnePlus 16 1024x1024x

OnePlus 16 – koncept | Zdroj: @OnePlusClub

Výraznější změnou projde baterie, kam se podívá 9 000mAh článek s 120W (přes USB-C) a 50W (bezdrátovým) nabíjením. Zadní část potěší třemi objektivy fotoaparátu, z čehož rovnou dva budou 200MPx snímače ISOCELL HP5 od Samsungu. Výpis uzavírá duální koaxiální reproduktory nebo vylepšená vibrační (haptická) odezva.

Zařízení s velkou pravděpodobností dorazí během posledního čtvrtletí tohoto roku. Proto některé dnes odhalené prvky mohou ještě nahradit a ani zveřejněný koncept novinky nemusí být konečný. Následující měsíce zajisté přinesou upřesnění.

Zdroje: gsmarena.com, androidheadlines.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Apple iPin místo hodinek? ⌚ Gemini porazilo ChatGPT + iPhone 18 Pro

💡ANKETA: Který trend v mobilech považujete za nejvíc zbytečný?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Antonín Julinek

Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

Komentáře

Reklama

Dotekomanie Premium
nejpripojeni

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat