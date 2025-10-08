Samsung představil nový 200MPx senzor ISOCELL HP5

Galaxy Z Fold7; zdroj: Dotekománie
Samsung je jeden z mála výrobců, který si dokáže vyrobit poměrně hodně komponentů pro mobilní telefony. Současně je ale také prodává ostatním firmám a mnohdy představuje komponenty skrze své divize. Nyní jsme se dočkali uvedení nového senzoru 200MP ISOCELL HP5 pro foťáky, takže se dá očekávat, že jej nasadí sám u svých mobilů a současně se bude objevovat i u jiných značek.
200MP ISOCELL HP5
Jak již název napovídá, jedná se o senzor s 200 MPx. Konkrétně tato verze má optický formát 1/1.56″. Jedná se tak aktuálně o nejmenší senzor s tímto rozlišením, které má Samsung v nabídce. Co se týče velikosti jednotlivých pixelů, tak došlo také na snížení, pochopitelně. Jeden pixel má 0,5 μm.
Nejde zde ale jen o samotnou velikost. Samsung zapracoval na samotné technologii zachytávání světla a jeho přesnému směřování do jednotlivých senzorů. Vylepšil mikročočky a také samotné vrstvy uvnitř, aby nedocházelo ke ztrátě světla a případným únikům. Ve výsledku má tedy senzor zachytit přesněji světlo bez toho, aby docházelo k únikům.
Pokud se budeme bavit o celkovém výsledku, tak senzor má o 150 % lepší konverzi světla a došlo i na redukci šumu o 3 až 40 % v závislosti na světelných podmínkách. Kromě toho se zapracovalo na HDR a samotný senzor podporuje 8, 10, 12, a 14bitové RAW formáty. Video v rozlišení 4K zvládá se 120 FPS, 8K pak při 30fps, s Full HD se pak dá dostat na 240 FPS.
Novinka je dle Samsungu již ve výrobě a co nevidět se objeví v mobilech. V tomto případě asi zamíří první do mobilů jiných značek.
Zdroj: gsmarena.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Google Fotky dostanou funkci známou ze seznamek
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře