Potřebujete spolehlivé nástroje pro práci, studium nebo domácí kancelář? Teď je ideální čas pořídit si doživotní licence Microsoft Office 2021 Professional a Windows 11 Pro za zlomkové ceny. Godeal24 spustil Valentýnský výprodej s úsporami až 90 % – ale pozor, akce brzy končí!

Office 2021 Pro pro Windows: Doživotní licence jen za 734 Kč

Microsoft Office 2021 Professional pro Windows běžně stojí přes 5 300 Kč. Během valentýnské akce Godeal24 ho ale získáte za pouhých 30,25 €, tedy přibližně 734 Kč (při kurzu 24,25 Kč/€). A to na doživotní licenci bez měsíčních poplatků!

Co získáte:

  • Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher, Access a Teams
  • Možnost offline instalace na váš počítač
  • Podpora vysokého rozlišení (High DPI)
  • Vylepšený tmavý režim a moderní rozhraní
  • Funkce pro spolupráci v reálném čase a spolutvorbu dokumentů

Licence je doživotní – jednorázově zaplatíte a balíček zůstane váš. Žádné předplatné, žádné skryté poplatky.

Office pro macOS: Doživotní licence jen za 1 139 Kč

Používáte počítač Mac? I pro vás má Godeal24 skvělou nabídku: MS Office Home and Business 2021 pro macOS jen za 46,99 €, tedy přibližně 1 139 Kč (běžně 6 060 Kč).

Zahrnuje:

  • Word, Excel, PowerPoint, Outlook a OneNote
  • Doživotní licenci
  • Možnost offline práce – ideální i bez připojení k internetu

Zapomeňte na měsíční předplatné MS 365

Měsíční poplatky za Microsoft 365 se mohou rychle nasčítat. Godeal24 vám nyní umožňuje pořídit si jednorázově plnohodnotný Office 2021, a to za zlomek ceny. Licence vám bude okamžitě doručena po zaplacení – stačí stáhnout, nainstalovat a začít pracovat.

260202 720p gd24 €(1) 1280x720x

Ušetřete ještě víc: Windows 11 Pro za zlomkovou cenu

A pokud chcete kompletně obnovit svůj pracovní počítač, mrkněte také na doživotní licenci Windows 11 Pro za extrémně nízkou cenu. Kombinace s Office 2021 Pro je ideální pro profesionály i studenty, kteří chtějí maximální výkon za minimální peníze.

Nejlepší čas na zrušení předplatného! Jedna platba za doživotní používání!

Časově omezená akce! Originální WinOS za bezkonkurenční ceny!

62% sleva platí pro Office a balíky! (Kód kupónu „SGO62“)

Originální multipacky. Nejvýhodnější nabídka roku!

Praktické nástroje pro váš počítač

>> Další nástroje

Jak využít slevový kód?

Na stránkách Godeal24 stačí přidat vybrané produkty do košíku a při platbě zadat příslušný slevový kód. Tím okamžitě uplatníte nabízené slevy.

Kdo je Godeal24?

Godeal24 je globální distributor počítačového softwaru s velmi atraktivní cenovou politikou. Ať už jste nezávislý tvůrce obsahu, nebo potřebujete software pro úpravu videa a obrázků, nebo prostě chcete jen posílit zabezpečení svého počítače antivirovým softwarem, zveme vás k prohlédnutí všech nabídek od Godeal24, určitě najdete to, co hledáte.

Na Godeal24 je software garantován jako 100% originální. Stránka je 100% bezpečná a klíč obdržíte okamžitě e-mailem po zaplacení. Godeal24 slibuje, že nabízí 24/7 profesionální technickou podporu a doživotní poprodejní servis a že můžete produkt používat bez problémů!

Kontakt Godeal24: service@godeal24.com

Ceny byly přepočítány dle aktuálního kurzu EUR/CZK ke dni 11. 2. 2026, cena se může lišit dle aktuálního kurzu.

