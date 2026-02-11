O2 opět nabízí druhý mobil za 1 Kč a nemusíte být ani klientem operátora

Zdroj: O2
Sem tam se dočkáme poměrně zajímavých nabídek od mobilních operátorů, přičemž se mnohdy někde ukrývá nějaký podmínka, která trochu omezuje využití, případně je to podmíněno nákupem nebo nějakou smlouvou. O2 občas má v obchodě akci, v rámci které vám dá k nákupu mobilu ještě druhé zařízení za 1 Kč.
Xiaomi + Redmi
Tentokrát má O2 v nabídce akci, kdy ke koupit mobilu Xiaomi 15T dostanete za 1 Kč ještě Redmi 15C. V tomto případě je jedno, jestli vyberete 256GB nebo 512GB verzi modelu 15T, případně jednu z barev. Dá se tedy říci, že takto můžete ušetřit 4088 Kč za druhý mobilní telefon:
- Xiaomi 15T 5G 256 GB + Xiaomi Redmi 15C 5G 128 za celkovou cenu 11 990 Kč
- Xiaomi 15T 5G 512 GB + Xiaomi Redmi 15C 5G 128 GB za celkovou cenu 12 490 Kč
Kromě zmíněných konfigurací si můžete u Xiaomi 15T vybrat mezi barvami jako zlatorůžová, černá a šedá. Redmi 15C je k dispozici jen v černé verzi. Aby toho nebylo málo, ještě se podobná akce nabízí u sluchátek O2 Pods, ke kterým dostane druhá za 1 Kč, takže celková cena je pak 500 Kč.
Tato akce platí tedy pro všechny a bude dostupná do 22. února. Pokud tedy nyní sháníte dva mobily, nebo chcete obnovit domácí stáj mobilů, může se taková nabídka hodit. K dispozici je na e-shopu operátora.
Specifikace Xiaomi 15T
- displej: 6,83 palců, 2772 x 1280 pixelů, AMOLED, 120 Hz, až 3200 nitů, Corning Gorilla Glass 7i
- procesor: Dimensity 8400-Ultra
- 12 GB LPDDR5X
- úložiště: 256/512 GB UFS 4.1
- Android + Xiaomi Hyper OS
- SIM + eSIM
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx, OIS, ~23mm, ƒ/1.7
- 50 MPx, ~46mm
- 12 MPx, ultra širokoúhlý
- přední – 32 MPx
- IP68
- čtečka otisků prstů v displeji
- stereo
- 5G, WiFi 6E, Bluetooth 6.0, NFC, GPS
- rozměry: 163,2 x 78 x 7,5 mm; 194 gramů
- baterie: 5500 mAh + 67W
Specifikace Redmi 15C 5G
- displej: 6,9 palců, 1600 x 720 px, obnovovací frekvence až 120 Hz, jas až 810 nitů
- procesor: MediaTek Dimensity 6300 (8 jader, až 2,4 GHz, 6nm)
- RAM: 4 / 6 / 8 GB (LPDDR4X)
- úložiště: 128 GB (UFS 2.2), microSD (až 1 TB)
- operační systém: Android 15 (HyperOS 2)
- Dual SIM: Dual SIM + microSD
- foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1.8)
- pomocný foťák
- přední: 8 Mpx (f/2.0)
- zabezpečení: čtečka otisků prstů na boku, odemykání tváří
- audio: 3,5mm jack
- odolnost: IP64
- konektivita: 5G, Wi-Fi (2,4 / 5 GHz), Bluetooth 5.4, GPS, Glonass, Galileo, Beidou, FM rádio
- rozměry a hmotnost: 171,56 x 79,47 x 7,99 mm, 211 gramů
- baterie a nabíjení: 6000 mAh, 33W nabíjení, 10W reverzní nabíjení
