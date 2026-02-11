Facebook sází na AI: Nové funkce pro úpravu profilu, Stories a textových příspěvků

Zdroj: Dotekomanie.cz
Každou chvíli se dočkáme nějaké změny na sociální síti Facebook, přičemž poslední testování ukázalo novinku, že profesionálové nebudou moci jen tak zveřejňovat odkazy, což je další mínus, zejména s ohledem na současnou politiku, kdy jakýkoliv obsah nevidí ani jedno procento jejich sledujících, pokud tedy není nějakým způsobem vybráno algoritmem, nebo pokud si nezaplatí zvýraznění. Nyní zde ale máme pár vylepšení pro běžné uživatele.
Opět to AI
Firmy se snaží nasazovat AI kamkoliv, mnohdy jen s jednoduchým cílem demonstrovat své možnosti. Facebook není výjimkou a už na mnoha místech se nabízí využití Meta AI, byť tedy podpora jazyků je slabší než u konkurence. Tentokrát se ale nabízí drobnosti. Jednou z nich je úprava profilového obrázku, který jde nově nechat animovat pomocí Meta AI. Stačí si zvolit profilovou fotku, kliknout na animování a pak vybrat styl. O zbytek se postará AI a z fotky udělá krátké video.
Další podobné vylepšení míří do dočasných příběhů, kde je nově k dispozici funkce Restyle. Samozřejmě se i tady aplikuje Meta AI, přičemž můžete své Stories nechat přetvořit do nějakého předvoleného stylu, případně se nabízí textové zadání. To ale nepodporuje češtinu. Novinka se dá aplikovat i na vzpomínky.
Další novinka se týká textových příspěvků. Do této chvíle se nabízelo u nich jen statické pozadí, ale s novou aktualizací se nabízí animace. Zatím je výběr dost omezený, jsou k dispozici čtyři animace, ale asi dojde k rozšíření. Máme ale tušení, že i zde se co nevidět nabídne generování animovaného pozadí s pomocí Meta AI.
