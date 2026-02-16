Nová Siri opět nabere zpoždění, ale letos má vyjít

Už v roce 2024 Apple sliboval uvedení nové generace Siri, ale jak se nakonec ukázalo, původní platforma došla na hranice svých možností. Ani po dvou letech jsme se nedočkali nové Siri. Nakonec Apple oznámil spolupráci s Googlem kolem využití Gemini. Právě AI od konkurenční společnosti bude pohánět novou generaci Siri, a údajně také vše poběží na Google serverech. Novinka měla přijít aspoň v nějaké podobě v aktualizaci na iOS 26.4, ale zřejmě se tak nestane.

Siri dostane novou podobu, bude více připomínat ChatGPT nebo Gemini

Kdo si počká, ten si počká?

Apple evidentně nezvládá vývoj kolem vlastní AI, a to ani v případě integrace Gemini. Možná je ale problém v tom, že v této oblasti něco uvede ještě před tím, než je vše dokončené, a pak se všichni diví, že se to nestihlo vyvinout a nachystat na oznámené datum. V tomto případě je to ale trochu jiné, jelikož Apple neuvedl konkrétní datum nebo verzi systému, kde bude nová generace Siri. Jen uvedl, že se dočkáme před uvedením iOS 27, respektive že se tak stane v tomto roce.

Dle původních informací jsme se měli dočkat s příchodem iOS 26.4, kde bude první velká změna pro Siri, přičemž pokračování bude v iOS 27. Mark Gurman z Bloombergu ale nyní informuje, že celý projekt má problémy, respektive nestíhá integrace, asi Gemini do Siri. Mají být komplikace s hlasovými příkazy a možná ještě s nějakými součástmi. Dle jeho slov Apple nestíhá vydání nové Siri v iOS 26.4 a dojde ke zpoždění.

Apple

Zdroj: Gizmochina

Nabízí se ještě možnost, že by novinka přišla v iOS 26.5, ale je klidně možné, že Apple rozhodne o tom, že nová Siri bude součástí až iOS 27. Apple se k situaci vyjádřil se slovy, že nová Siri letos bude, ale nikde neuvedl, na kdy je vše naplánované, ani hrubý časový rámec nebyl sdělen. Je ale otázkou, jestli se vše stihne a jestli nová Siri naplní očekávání.

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

