iPhone 18 Pro by měl přinést 5 klíčových vylepšení: menší Dynamic Island, výkonnější čipy i lepší fotoaparát

iPhone 17 Pro Max; zdroj: Dotekománie
Apple letos chystá výrazný upgrade iPhonů řady Pro. Analytik Jeff Pu odhalil pět hlavních novinek, které vylepší design, výkon i konektivitu nejnovější generace vlajkových modelů.
Jaká vylepšení letos přinesou iPhony řady Pro?
Jednou z nejvýraznějších změn bude zmenšený Dynamic Island, což je výřez v horní části displeje. Apple toho dosáhne přesunem tzv. flood illuminátoru (součást systému Face ID) pod samotný displej. Výsledkem by mělo být elegantnější a méně rušivé uživatelské rozhraní.
Další zásadní vylepšení se týká hlavního fotoaparátu. iPhone 18 Pro bude i nadále používat 48Mpx snímač, nově však nabídne variabilní clonu. Uživatelé tak získají větší kontrolu nad hloubkou ostrosti a světelností snímků zejména při focení za zhoršených světelných podmínek. Jeff Pu ve své zprávě upozorňuje na tři nové čipové komponenty, které posunou řadu iPhone 18 Pro na novou úroveň.
Srdcem nových modelů bude čip A20 Pro, vyrobený pomocí první generace 2nm procesu od TSMC. Očekává se vyšší výkon při nižší spotřebě energie a zcela nové provedení čipu, které zlepší tepelný management i efektivitu.
Nástupce loňského čipu N1, který obsluhoval Wi-Fi 7 a Bluetooth 6, přijde ve formě N2 čipu. Ačkoliv přesné parametry zatím nejsou známé, analytici očekávají lepší bezdrátový výkon a energetickou úspornost, což ocení nejen náročnější uživatelé, ale bude se hodit i pro použití v chytré domácnosti.
Apple se postupně zbavuje závislosti na Qualcommu, a nový C2 modem je toho důkazem. Ten by měl nahradit dosavadní C1 (iPhone 16e) a C1X (iPhone Air) a poprvé se objeví i v řadě Pro. Jde o důležitý milník, kterým Apple upevňuje kontrolu nad celou komunikační architekturou svých zařízení.
Podle aktuálních informací se iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max oficiálně představí tradičně v září, společně s očekávaným skládacím iPhonem. Základní model iPhone 18 a levnější iPhone 18e se naopak očekávají až na jaře příštího roku.
Zdroj: gsmarena.com
