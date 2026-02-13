Honor X6d se stává levnou 5G novinkou

Honor X6d | Zdroj: Jumbo
Firma Honor do portfolia zařazuje mobilní novinku s názvem X6d, která minimálně svým označením navazuje na model X6c z loňského června. Telefon ze strany čínského výrobce tentokrát nedostal vůbec žádnou pozornost, za což nejspíš může nezajímavý design a dost podprůměrná výbava. Ke všemu u zařízení lze očekávat velmi omezenou dostupnost.
Jen do počtu
Přední stranu zabírá 6,75palcový TFT LCD displej s HD+ rozlišením a postarší „Waterdrop“ výřez patří základní 5MPx selfie kamerce. Hlavní výkon obstarává sestava poskládaná z čipové sady Dimensity 6300 od MediaTeku, 4GB operační paměti RAM vedle 256GB interního úložiště. Celkovou výdrž udává bateriový článek o velikosti 5 260 mAh.
Vzadu kromě přisvětlovací LED diody najdete pouze jeden 50MPx objektiv fotoaparátu. Softwarovou část vyřešili operačním systémem Android 15, který nepochybně překryje známá platforma MagicOS. Zveřejněný seznam specifikací zatím nezmiňuje podporu paměťových microSD karet, skener otisků prstů nebo technologii NFC.
V každém případě přírůstek má víc než dost společného s modelem Honor 500 Smart a Honor Play 60A. První prodejci ze Spojených arabských emirátů nabízejí celkem dvě barevné možnosti (černá, světle modrá) za cenu v přepočtu 2 828 Kč. O případném rozšíření dostupnosti budeme dodatečně informovat.
Zdroje: gsmarena.com, jumbo.ae
