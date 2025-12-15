Honor Play 60A je novinka s atrapami

Honor Play 60A je novinka s atrapami2025-12-15T22:00:13+01:00
• 15. 12. 2025#Android #Smartphony

Zdroj: Honor

Honor sice dnes uvedl dvě velmi zajímavé novinky, ale kromě nich zde máme i velmi základní model Honor Play 60A. Ten může zaujmout asi jen cenou.

Jen základ

Novinka Honor Play 60A hned na první pohled vypadá, že by mohla nabídnout celou plejádu snímačů na zadní straně, ale není tomu tak. Ve skutečnosti je na zádech jen jeden 13MPx snímač a ten zbytek prvků, co vypadají jako foťáky, je jen design. To je trochu škoda. Kdyby společnost udělala čistší provedení zad, asi by to působilo lépe.

800 800 91D9CF37068F81B99D8901190517B1CE9450CD8061E837D2mp 800x800x 800 800 DC02EBA7B3F2E405A47D006B3797505462EDAA341C1EABAAmp 800x800x

Zdroj: Honor

O výkon se zde stará základní procesor Dimenisty 6300 s podporou pro sítě páté generace. Displej má jen HD+ rozlišení, byť tedy poskytuje 90Hz obnovovací frekvenci. Baterie je v tomto případě lehce nadstandardní, má 5300 mAh, ale podporuje jen 15W nabíjení. Celkově se tak jedná o mobil do nejnižší třídy.

Honor Play 60A má nastavenou cenu u verze s 6 GB RAM v přepočtu přibližně na 4 700 Kč bez daně a dalších poplatků, což je tedy i tak vysoká suma na takovou výbavu. Musíme si počkat, až se tato novinka dostane do Evropy a s jakou cenou.

Specifikace Honor Play 60A

  • displej: 6,75 palců, TFT LCD, 1600 × 720 pixelů, 90 Hz
  • procesor: MediaTek Dimensity 6300 (8 jader, 2,4 GHz)
  • RAM: 4/6 GB
  • úložiště: 128 GB
  • Operační systém: Android 15 (MagicOS 9.0)
  • Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM
  • Foťáky:
    • zadní: 13 Mpx (hlavní, f/2.2)
    • přední: 5 Mpx (f/2.2)
  • Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, GPS, USB-C, 3,5mm jack
  • rozměry a hmotnost: 167,00 × 77,00 × 7,89 mm, 186 gramů
  • baterie a nabíjení: 5300 mAh, 15W nabíjení

Zdroj: gizmochina.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Vyplatí se robot za 30 tisíc? Zkušenosti s Roborock Saros 10R

💡ANKETA: Jaký režim zobrazení na telefonu používáte nejčastěji?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Reklama

Dotekomanie Premium
nejpripojeni
Satechi
vodafone
vodafone
vodafone
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat