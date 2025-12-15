Honor Play 60A je novinka s atrapami

Zdroj: Honor
Honor sice dnes uvedl dvě velmi zajímavé novinky, ale kromě nich zde máme i velmi základní model Honor Play 60A. Ten může zaujmout asi jen cenou.
Jen základ
Novinka Honor Play 60A hned na první pohled vypadá, že by mohla nabídnout celou plejádu snímačů na zadní straně, ale není tomu tak. Ve skutečnosti je na zádech jen jeden 13MPx snímač a ten zbytek prvků, co vypadají jako foťáky, je jen design. To je trochu škoda. Kdyby společnost udělala čistší provedení zad, asi by to působilo lépe.
O výkon se zde stará základní procesor Dimenisty 6300 s podporou pro sítě páté generace. Displej má jen HD+ rozlišení, byť tedy poskytuje 90Hz obnovovací frekvenci. Baterie je v tomto případě lehce nadstandardní, má 5300 mAh, ale podporuje jen 15W nabíjení. Celkově se tak jedná o mobil do nejnižší třídy.
Honor Play 60A má nastavenou cenu u verze s 6 GB RAM v přepočtu přibližně na 4 700 Kč bez daně a dalších poplatků, což je tedy i tak vysoká suma na takovou výbavu. Musíme si počkat, až se tato novinka dostane do Evropy a s jakou cenou.
Specifikace Honor Play 60A
- displej: 6,75 palců, TFT LCD, 1600 × 720 pixelů, 90 Hz
- procesor: MediaTek Dimensity 6300 (8 jader, 2,4 GHz)
- RAM: 4/6 GB
- úložiště: 128 GB
- Operační systém: Android 15 (MagicOS 9.0)
- Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM
- Foťáky:
- zadní: 13 Mpx (hlavní, f/2.2)
- přední: 5 Mpx (f/2.2)
- Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, GPS, USB-C, 3,5mm jack
- rozměry a hmotnost: 167,00 × 77,00 × 7,89 mm, 186 gramů
- baterie a nabíjení: 5300 mAh, 15W nabíjení
Zdroj: gizmochina.com
ZTE do Evropy posílá nezajímavý 5G tablet
