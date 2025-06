Honor X6c je novinka s odolností a AI tlačítkem

Zdroj: Honor

Honor nedávno představil poměrně slušné zástupce střední třídy. Pokračuje v představování a tentokrát zde máme Honor X6c, spíše levnější kousek se základní výbavou. I tak se našlo místo na jednu odlišnost.

Tlačítko musí být

Honor X6c zapadne do základní třídy, hlavně kvůli procesoru a displeji. Právě zobrazovací panel má rozlišení jen HD+, byť tedy se 120Hz obnovovací frekvencí. O výkon se stará Helio G81 ve variantě Ultra. I tak to jasně znamená, že mobil nemá podporu pro sítě pátí generace. Trochu se to Honor snaží vylepšit baterií. Nabízí kapacitu 5300 mAh a podporuje 35W nabíjení.

Fotografická výbava je spíše základní. Vedle 50MPx senzoru na zadní straně je ještě jeden, u kterého Honor ani nezmiňuje rozlišení, jen uvádí, že je pro určení hloubky ostrosti. Honor X6c má ve výbavě ještě konektor pro sluchátka. Aby se nejednalo o zcela nudný kousek, výrobce se rozhodl integrovat tlačítko navíc. To má nabízet AI funkce, nebo spíše přístup k nim. Zatím ale nevíme, jestli bude možné ho přemapovat na cokoliv, nebo je zamčené výhradně na AI funkce.

Honor X6c je uveden na globální trh, takže se asi objeví co nevidět i na českém trhu. Lokální cena nebyla zatím uvedena, ale v některých zemích již ano. Po přepočtu Honor X6c startuje na částce 3 100 Kč.

Specifikace Honor X6c

displej: 6,61 palců, LCD, 1604 x 720 pixelů, až 1010 nitů, 120 Hz

procesor: Helio G81 Ultra

RAM: 6/8 GB

úložiště: 128/256 GB + microSD

Android 15 + MagicOS 9

Foťáky: zadní – 50 MPx ? MPx, hloubka ostrosti přední – 5 MPx

IP64

čtečka otisků prstů v displeji

3.5mm jack

LTE, WiFi 5, Bluetooth 5.1, GPS/AGPS/GLONASS/BeiDou/Galileo, NFC

rozměry: 163,95 x 75,6 x 8,39 mm; 199 gramů

baterie: 5300 mAh + 35W

Zdroj: gsmarena.com



