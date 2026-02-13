Gmail pro Android: tvorba štítků konečně dorazila do mobilní aplikace

Zdroj: Dotekomanie.cz
Už jsme si zvykli, že Google kolikrát vydá nějakou novinku prvně pro konkurenční platformu a následně s nějakým časovým odstupem se dočkají majitelé Android zařízení. Tentokrát se ale překonal, jelikož na Android přichází jedna funkce u aplikace Gmail po 6 letech od uvedení u iOS verze.
Gmail a štítky
V rámci služby Gmail si můžete vytvářet štítky a řadit si takto e-maily. Mnozí by řekli, že se jedná o běžnou funkcionalitu, a je dostupná v aplikaci pro Android. Jen tedy vytváření štítků bylo jen ve webové verzi nebo v iOS aplikaci. Na Androidu nic takového nebylo.
Nyní, když si otevřete aplikaci Gmail na Androidu, měli byste v postranním vidět položku Vytvořit štítek a hned u toho jasně zvýrazněný text Novinka. Nejenže tedy máte k dispozici možnost vytváření z mobilu, což se mimo jiné synchronizuje, ale pak se zde nachází i sekce štítků v nastavení aplikace.
Zde pak máte všechny štítky, které můžete spravovat. Konkrétně se nabízí editování a smazání, případně nastavení synchronizace a oznámení. Toto vylepšení by mělo být minimálně ve verzi aplikace 2026.01.26.862970449.Release.
