Lenovo v březnu přinese herní tablet Legion Y700 (2026)

Listopadové spekulace kolem herního tabletu Legion Y700 od firmy Lenovo se opět stávají středem pozornosti. Čínský výrobce oficiálně vydal první dvě upoutávky, které odhalují přesnou podobu zařízení. Model s názvem Legion Y700 (2026) nyní dostává přesnější obrysy i díky nejnovějšímu úniku a ten víceméně potvrzuje očekávanou výbavu.
Herní kompakt
Přední stranu by měl zabrat 8,8palcový LCD panel, který dosáhne na 3K rozlišení a 165Hz obnovovací frekvenci. Vzhledem k hernímu zaměření nesmí chybět ani čipová sada Snapdragon 8 Elite Gen 5 od Qualcommu. Celkovou výdrž si pod kontrolu vezme článek baterie přesahující kapacitu 9 000 mAh. Ke všemu nelze pochybovat o přítomnosti technologie rychlého nabíjení.
Hlavní slovo v zadní části dostane 50MPx snímač fotoaparátu. Ovšem nemůžeme přehlédnout ani nové RGB osvětlení ve tvaru kruhu pod samotným objektivem. Jinak designové zpracování zůstane bez změn oproti poslední generaci. Zájemci v obchodech dostanou na výběr ze dvou barevných variant (bílé, černé).
Známý leaker Digital Chat Station počítá s představením v Číně během příštího měsíce. Nicméně velký otazník visí nad mezinárodní dostupností, protože předchůdce vůbec nepřekročil domácí hranice. Už nejbližší týdny nám mohou napovědět více.
