Lenovo v březnu přinese herní tablet Legion Y700 (2026)

Lenovo Legion Y700 (2026) | Zdroj: Gizmochina

Listopadové spekulace kolem herního tabletu Legion Y700 od firmy Lenovo se opět stávají středem pozornosti. Čínský výrobce oficiálně vydal první dvě upoutávky, které odhalují přesnou podobu zařízení. Model s názvem Legion Y700 (2026) nyní dostává přesnější obrysy i díky nejnovějšímu úniku a ten víceméně potvrzuje očekávanou výbavu.

Herní kompakt

Přední stranu by měl zabrat 8,8palcový LCD panel, který dosáhne na 3K rozlišení a 165Hz obnovovací frekvenci. Vzhledem k hernímu zaměření nesmí chybět ani čipová sada Snapdragon 8 Elite Gen 5 od Qualcommu. Celkovou výdrž si pod kontrolu vezme článek baterie přesahující kapacitu 9 000 mAh. Ke všemu nelze pochybovat o přítomnosti technologie rychlého nabíjení.

lenovo legion y700 2026 3 1080x2002x lenovo legion y700 2026 4 1080x2002x

Lenovo Legion Y700 (2026) | Zdroj: Gizmochina

Hlavní slovo v zadní části dostane 50MPx snímač fotoaparátu. Ovšem nemůžeme přehlédnout ani nové RGB osvětlení ve tvaru kruhu pod samotným objektivem. Jinak designové zpracování zůstane bez změn oproti poslední generaci. Zájemci v obchodech dostanou na výběr ze dvou barevných variant (bílé, černé).

Známý leaker Digital Chat Station počítá s představením v Číně během příštího měsíce. Nicméně velký otazník visí nad mezinárodní dostupností, protože předchůdce vůbec nepřekročil domácí hranice. Už nejbližší týdny nám mohou napovědět více.

lenovo legion y700 2026 1 769x475x

Lenovo Legion Y700 (2026) | Zdroj: Gizmochina

Zdroj: gizmochina.com

