Gemini aplikace získá integraci Google Map

Zdroj: Dotekomanie.cz

Google pokračuje v nejrůznějších integracích aplikací a služeb. Nedávno jsme vás informovali, že právě Google Mapy dostanou několik funkcí spojených s Gemini. Naposledy se jednalo o možnost hlášení změn, kde Gemini zpracovává údaje. Tentokrát zde máme ukázku opačným směrem.

Google Mapy v Gemini

Hned na prvním snímku níže můžete vidět ukázku integrace Google Map do aplikace Gemini. Po kliknutí na ikonu špendlíku se otevře rozhraní s mapovými podklady, kde si můžete vybrat oblast, která vás zajímá. Samozřejmě se nabízí i možnost vyhledávání konkrétního místa.

Gemini Google Maps Attachment Option 1 389w 864hjpeg 389x864x Gemini Google Maps Attachment Option 2 389w 864hjpeg 389x864x Gemini Google Maps Attachment Option 4 389w 864hjpeg 389x864x

Zdroj: androidauthority

Jakmile oblast potvrdíte, tak se vrátíte do běžného rozhraní a do konverzačního okna se umístí konkrétní oblast. Následně můžete pokládat dotazy a vést konverzaci s Gemini kolem dané oblasti. Takto můžete ve své podstatě si například naplánovat, co vidět, objevit zajímavá místa, případně cokoliv.

Gemini Google Maps Attachment Option 5 389w 864hjpeg 389x864x Gemini Google Maps Attachment Option 7 1 389w 864hjpeg 389x864x

Zdroj: androidauthority

Je jasné, že Google takto propojuje další data s Gemini, a že jich nemá málo. Novinka se objevila ve verzi 17.6.58.ve.arm64. Funkce ale není dokončená a ještě mírně nepřesná, co se týče práce s daty z konkrétní oblasti. Asi nějakou chvíli potrvá, než se tato novinka dostane do stabilní verze aplikace. Mezitím si můžete vyzkoušet novinku v podobě generování hudby, i v češtině.

Zdroj: androidauthority.com

