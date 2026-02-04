Google Mapy s Gemini: asistent pro úpravy informací míří do aplikace

Zdroj: Dotekomanie.cz
Nedávno Google rozšířil dostupnost Gemini do navigace pro pěší a cyklisty, ale zatím si musíme počkat na českou lokalizaci v aplikaci Mapy. Kdy se konečně dočkáme, zatím nevíme, ale mezitím dochází k integraci Gemini do nového místa, kde byste to asi nečekali.
Google Mapy rozšiřují dostupnost Gemini, ale jinak, než byste čekali
Gemini v Mapách jako sekretářka
Pokud patříte mezi aktivní uživatele Google Map, možná i přispíváte obsahem a případně i navrhujete úpravy, aby informace byly přesnější. Pokud jste někdy něco chtěli měnit, nebo spíše navrhnout úpravu, čekala na vás trochu neforemná a možná i málo přehledná obrazovka, kde jste museli pracovat s formulářem. Samé klikání a hledání.
Právě do této části nově zamíří Gemini. Místo toho, abyste se museli proklikávat skrze jednotlivé formulářové prvky, bude na vás čekat Gemini v podobě testového asistenta. Zde již stačí napsat, co chcete změnit, a Gemini to zpracuje. Pokud ale nebudete přesní, tak se ještě doptá na podrobnosti a upřesnění.
Jak můžete vidět na snímcích obrazovek výše, tak jsou zde i rychlé návrhy a také přednastavené možnosti. Nemusíte hned vše ťukat na klávesnici. Navíc nemusíte být zcela přesní, jelikož Gemini si dokáže informace zpracovat a upřesnit. Díky tomu bude samotný vstup pro Google více konzistentní, zejména v u časů, čísel a podobně. Novinka zatím není dostupná pro všechny a spíše se připravuje. Jestli bude hned i v Česku, neumíme odhadnout.
