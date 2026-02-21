WhatsApp vylepšuje skupinové konverzace: Noví členové uvidí historii zpráv

Vývojáři nikdy nespí a stále pracují na novinkách a vylepšeních, což ostatně dokazuje i WhatsApp, který zde má další úpravu aplikace. Tentokrát jde o jednu funkci zacílenou na skupiny, ale může být poměrně užitečná.

Historie ve skupinách

Do této chvíle, pokud jste byli přidáno do nějaké skupiny na platformě WhatsApp, tak jste neviděli, o čem se členové bavili. Pro vás, jako pro nováčka, se jednalo o novou konverzaci bez historie. I z tohoto důvodu se mnohdy muselo nějak řešit, jak zasvětit do tématu nového člena, případně mu posílat snímek obrazovky, nebo přeposílat zprávy.

Vývojáři se zaměřili na tuto část a přidávají do aplikace možnost sdílení historie konverzace. Nováčkovi se neobjeví vše za celou dobu existence skupiny. Při přidávání se jednoduše zobrazí možnost, kde lze vybrat, kolik posledních zpráv se má novému členovi zobrazit. Jak můžete vidět níže, rozsah není moc velký. Maximum je nastaveno na 100 posledních zprávách.

Nováček ve skupině pak dostane tuto nedávnou historii, přičemž je jasně graficky odlišena. Současně se eviduje, kdo sdílel historii a kdy. Historie jako taková je zabezpečena end-to-end šifrováním. Správce skupiny může vždy sdílet historii, ale může ji povolit nebo zakázat ostatním. WhastApp uvádí, že novinka je dostupná pro všechny a bude postupně zavedene.

