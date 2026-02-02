Google vyvíjí AI, která chápe, co chcete udělat – přímo na vašem zařízení a bez narušení soukromí

Zdroj: Midjourney
Google zveřejnil nový výzkum, který ukazuje, jak umělá inteligence dokáže předpovídat uživatelské záměry tím, že analyzuje interakce přímo na zařízení uživatele bez nutnosti odesílat data do cloudu. Nová metoda přináší vyšší přesnost než tradiční modely běžící v datových centrech a zároveň respektuje soukromí.
Google pracuje nové „lepší“ AI
Tradiční vyhledávače určují, co chcete, podle klíčových slov. Zadáte „Itálie“ a systém hádá, zda hledáte dovolenou, historii nebo letenku. Google však pracuje na revoluční změně přístupu. Místo pouhého zpracování textu se snaží porozumět vašemu záměru podle toho, jak používáte zařízení tedy na základě obrazovky, kliknutí a uživatelského chování.
Výzkumný tým Googlu popisuje, jak lze uživatelský záměr vyčíst z tzv. trajektorií, což jsou sledy akcí a pozorování, které uživatel provádí při interakci s aplikací nebo webem. AI tak dokáže rozlišit, zda si produkt vybíráte podle ceny, funkcí nebo jiných preferencí.
Dvoustupňová metoda pro extrakci záměru
Nová technologie využívá dvě samostatné fáze. Souhrn interakcí (Interaction Summary). Menší model zpracuje jednotlivé kroky, například snímek obrazovky a kliknutí, a vytvoří stručný souhrn každého okamžiku. Zajímavostí je, že model nejprve odhaduje, co se děje, a poté tyto domněnky odstraní a tím se zvyšuje přesnost. Konečný záměr (Final Intent) – druhý model analyzuje všechny jednotlivé souhrny a spojí je do jednoho celkového popisu cíle uživatele.
Podle výsledků výzkumu tato dvoustupňová metoda překonala i rozsáhlé modely běžící v datových centrech, a přitom funguje efektivně na běžných mobilních zařízeních.
Ochrana soukromí jako hlavní priorita
Klíčovým aspektem nového přístupu je, že veškeré zpracování probíhá přímo na zařízení. To znamená, že vaše chování není odesíláno na servery Googlu. Není nutná synchronizace s cloudem a nedochází ke sledování ani narušení soukromí. Google tak řeší jeden z největších etických problémů dnešní AI. Jak být chytrý, ale přitom nenaslouchat potají. Díky tomu lze budovat inteligentního a proaktivního asistenta, který rozumí vašim potřebám, aniž by sledoval každý váš pohyb online.
Co to znamená pro budoucnost vyhledávání a AI
I když tato technologie zatím nebyla oficiálně nasazena do služby vyhledávání Google, její dopad může být zásadní. Směřujeme ke době, kde budou AI systémy fungovat jako autonomní agenti. Nebudou jen odpovídat na dotazy, ale budou aktivně pomáhat dokončovat úkoly, a to bez ztráty soukromí. Google tak připravuje půdu pro nový typ digitální asistence, kde bude AI zohledňovat to, co jste opravdu udělali a konzistentní ve schopnosti předvídat, co budete potřebovat dál.
Výzkumníci však dodávají, že rozpoznání lidských záměrů je velmi složité. I lidé mezi sebou se shodnou jen asi v 80 % případů. Přesto Google věří, že nová metoda umožní vytvářet asistenty, kteří porozumí vašim potřebám dřív, než je vůbec vyslovíte.
