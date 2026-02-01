T-Mobile slaví Valentýna s Magenta Moments: Slevy, akce a speciální USB-C kabel

Zdroj: Dotekomanie.cz
Sem tam mobilní operátoři uvedenou nějakou speciální akci k významnějším dnům. T-Mobile si nyní nachystal valentýnskou akci v rámci svého programu Magenta Moments.
Slevy, akce a hlavně kabel
Jak byste asi čekali, tak jde hlavně o nejrůznější slevy a také akce. Nabízí lístek navíc do kin CineStar, akce 1+1 na pizzu, nebo třeba 1+1 na The Original Tour v rámci Pilsner Urquell Experience, případně i další vstupenky na jiná zajímavá místa.
Součástí je valentýnské kolo štěstí, kde můžete vyhrát body pro uplatnění v programu Magenta Moments. Co ale asi nejvíc potěší, tak T-Mobile má pro své klienty i speciální USB C kabel. Je pletený a koncovky svítí v barvách magenta.
Podporuje 60W nabíjení (3 A, 20 V) a splňuje standard USB 2.0. Délka je jeden metr. Tento dárek lze získat přímo na prodejně po ukázání kódu z aplikace Můj T-Mobile. Tento dárek jde vybrat do 31. 3. 2026. Ostatní akce jsou jinak omezeny.
