Amazfit Active 3 Premium sází na jednoduchost

Čínská firma Amazfit aktualizuje modelovou řadu Active, kam zařazuje chytré hodinky s přesným názvem Active 3 Premium. Výrobce si navenek připravil jednoduché, ale elegantní zpracování. Potenciální zájemce by měla oslovit široká nabídka sportovních a zdravotních funkcí. Oficiální prodej přímo na českém trhu startuje již v těchto dnech za zajímavou cenu.
Nejen pro profesionály
Kulaté pouzdro vyrobené z nerezové oceli vyplňuje 1,32palcový AMOLED displej s rozlišením 466 x 466 pixelů a maximálním jasem 3 000 nitů. Navíc je panel před případným poškozením chráněn safírovým sklíčkem. Samotný řemínek ze silikonu má šířku 20 mm. Bateriový článek o velikosti 365 mAh přináší celkovou výdrž až 12 dnů.
Ve výbavě ještě najdeme funkci Bluetooth 5.3, technologii NFC, vodotěsnost 5 ATM (hloubka 50 metrů) nebo reproduktor a mikrofon na vyřizování hovorů. Předinstalované rozhraní Zepp podporuje přes 400 aplikací v doprovodném obchodě, případně lze používat mapy v offline režimu. Sportovce bude nejvíce zajímat přes 170 fitness aktivit.
Funkce Zepp Coach zajišťuje kompletní tréninkový servis. Od vytváření plánů až po sledování potřebné regenerace. Běžecké režimy obsahují různé přípravy na závody či dokonce automaticky hlídají opotřebení obuvi. Prodejní pulty nabídnou tři barevné varianty (bílou, modrou, stříbrnou) za cenu 4 290 Kč včetně daně.
