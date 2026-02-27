Amazfit Active 3 Premium sází na jednoduchost

• 27. 2. 2026#Ostatní
Amazfit Active 3 Premium sází na jednoduchost

Amazfit Active 3 Premium | Zdroj: Amazfit

Čínská firma Amazfit aktualizuje modelovou řadu Active, kam zařazuje chytré hodinky s přesným názvem Active 3 Premium. Výrobce si navenek připravil jednoduché, ale elegantní zpracování. Potenciální zájemce by měla oslovit široká nabídka sportovních a zdravotních funkcí. Oficiální prodej přímo na českém trhu startuje již v těchto dnech za zajímavou cenu.

Nejen pro profesionály

Kulaté pouzdro vyrobené z nerezové oceli vyplňuje 1,32palcový AMOLED displej s rozlišením 466 x 466 pixelů a maximálním jasem 3 000 nitů. Navíc je panel před případným poškozením chráněn safírovým sklíčkem. Samotný řemínek ze silikonu má šířku 20 mm. Bateriový článek o velikosti 365 mAh přináší celkovou výdrž až 12 dnů.

amazfit active 3 premium 4 1366x768x amazfit active 3 premium 3 2036x978x

Amazfit Active 3 Premium | Zdroj: Amazfit

Ve výbavě ještě najdeme funkci Bluetooth 5.3, technologii NFC, vodotěsnost 5 ATM (hloubka 50 metrů) nebo reproduktor a mikrofon na vyřizování hovorů. Předinstalované rozhraní Zepp podporuje přes 400 aplikací v doprovodném obchodě, případně lze používat mapy v offline režimu. Sportovce bude nejvíce zajímat přes 170 fitness aktivit.

Funkce Zepp Coach zajišťuje kompletní tréninkový servis. Od vytváření plánů až po sledování potřebné regenerace. Běžecké režimy obsahují různé přípravy na závody či dokonce automaticky hlídají opotřebení obuvi. Prodejní pulty nabídnou tři barevné varianty (bílou, modrou, stříbrnou) za cenu 4 290 Kč včetně daně.

amazfit active 3 premium 5 5000x5000x amazfit active 3 premium 6 5000x5000x amazfit active 3 premium 2 5000x5000x

Amazfit Active 3 Premium | Zdroj: Amazfit

Zdroj: Tisková zpráva

Předplatné nás zruinuje! 💸 Apple, Netflix i AI chtějí naše peníze

💡ANKETA: Jakou streamovací službu používáte nejčastěji?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Antonín Julinek

Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

Komentáře

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat