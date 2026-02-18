T-Mobile má nejlepší mobilní síť dle OpenSignal

Připojení 5G vysílače na Pradědu. Zdroj: O2

Mobilní operátoři se mnohdy rádi chlubí nejrůznějšími analýzami a statistikami, zejména pokud jsou v něčem na prvním místě. Není tak divu, že se T-Mobile bude chlubit i novou analýzou OpenSignal, kde vychází jako nejlepší mobilní operátor.

Mnohdy jen malé rozdíly

Samotná analýza je datovaná k únoru tohoto roku a jak můžete vidět na obrázku níže, tak T-Mobile uzmul většinu prvenství, ale v některých kategoriích se děli o první místo s dalšími, tedy s Vodafonem a O2. Kde jsou všichni tři na stejné úrovni, je uživatelský herní zážitek, kde mobilní sítě poskytují adekvátní a stejnou zkušenost. Jen je zde výjimka, jelikož v podobné kategorii, jen tedy na 5G, nemá T-Mobile první místo, o to se dělí jen Vodafone a O2.

Zdroj: OpenSignal

Mnohdy jde ale o malé rozdíly v datech, ale například hodnocení rychlosti stahování jasně vede T-Mobile, což platí i o nahrávání. Podobná data jde vidět i při hodnocení 5G.

Zdroj: OpenSignal

Je zde jen pár kategorií, kde jsou rozdíly dle hodnocení OpenSignal nějak velké, ale většinou jde spíše o menší nuance. Celkově se dá říci na základě hodnocení, že všichni operátoři mají dobré mobilní sítě a nikdo výrazně nepropadá, jen jeden jasně dominuje ve větším množství hodnocených kategoriích. Pokud bychom to brali jednoznačně, tak T-Mobile si odnáší jasné prvenství ve v 9 kategoriích, O2 pak ve dvou a Vodafone v žádné, ten sdílí první místa s ostatními.

Zdroj: tisková zpráva

