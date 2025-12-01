Tesla Model Y Performance, zdroj: Dotekománie1
Bylo to před koncem ledna, když kalifornská automobilka Tesla konečně představila dlouho očekávané vylepšení svého populárního rodinného SUV, Tesly Model Y. Nová varianta, po dobu před představením známá pod kódovým označením „Juniper“, rychle navázala na popularitu své předchůdkyně a opět se vyšvihla na vrchol evropských prodejů. Měl jsem dokonce to štěstí na týden otestovat její variantu Long Range AWD (po přejmenování nyní již Premium Long Range AWD) a vůz splnil moje veškerá očekávání.
Dlouho se však čekalo na sportovní verzi Performance, jež tradičně přichází na trh s několikaměsíčním zpožděním. Té jsme se nakonec dočkali na začátku září a v článku vám ji trochu přiblížili. Nyní jsme však jako jedna z vůbec prvních redakcí u nás dostali možnost Teslu Model Y Performance pořádně otestovat a přinášíme vám tak její kompletní recenzi.
Exteriér
Modernější linie nového Juniperu, včetně přední světelné lišty inspirované Cybertruckem, ve sportovní verzi Performance doplňují ještě další detaily, které vozu přidávají opravdu zasloužený sportovní až agresivní vzhled. Významného přepracování oproti ostatním verzím nového „ypsilonka“ se dočkala například přední maska, a to zejména díky výraznějším předním aerodynamickým průduchům.
Změnu však najdete například i v černých zrcátkách. Záď vozu disponuje vkusným karbonovým spoilerem, jenž Tesla prodloužila pro získání ještě lepšího součinitele odporu. Zapomenout pak samozřejmě nesmím na ikonické logo Performance, které zdobí kufrové dveře tohoto sportovního „SUVčka“ a varuje ostatní řidiče, aby se s vámi nepokoušeli závodit na semaforech.
Verze Performance rovněž přichází s 21palcovými koly Arachnid 2.0, které se automobilce opravdu náramně povedly a standardně jsou obuty na nízkoprofilových, 255/35 vpředu a 275/35 vzadu, pneumatikách. Co mě nadchlo, byla příplatková barva Ultra Red. Ta vás však vyjde na 66 tisíc korun.
Interiér
Nyní už ale k interiéru, který se od ostatních verzí nového Modelu Y nějak zásadně neliší. Tesla zkrátka stále zůstává věrná svému minimalistickému designovému jazyku a komu se to nelíbí, bude si muset zvyknout. Testovaný vůz jsem dostal v praktickém černém provedení interiéru, který na mě působil prémiově. Hlavní změnou u Performance jsou sedačky.
Místo těch klasických zde totiž najdete velmi povedené sportovní sedačky s výrazným bočním vedením, které nově dokonce disponují i elektrickým prodloužením sedáku pro lepší podporu stehen. Dalším vylepšením je 16palcový displej s QHD rozlišením, jenž tedy nabral 0,6 palce do úhlopříčky i lepší počet pixelů na palec. Viditelný rozdíl je ale zanedbatelný. Nechybí pak ani karbonové doplňky přidávající interiéru sportovní vzhled.
Zbytek interiéru je totožný s ostatními verzemi vylepšeného rodinného SUV. Nechybí panoramatická střecha, zadní 8palcový displej pro zabavení posádky či elektricky sklápěná zadní sedadla. Místa pak neubylo pro cestující ani pro zavazadla. Cestu vzadu tak zvládnou i tři pasažéři, na delších výletech však bude jejich komfort klesat.
Úložné prostory nabídnou dohromady až 2138 litrů místa (při složených sedačkách). Zadní kufr má sám o sobě objem 854 litrů a přední kufr, frunk, pojme až 116 litrů.
Jedna věc, která mi na interiéru vadí, je odkládací schránka s elektrickým otevíráním skrze displej. Její otevření je zkrátka zdlouhavé a jestli někde měla kalifornská automobilka ponechat něco v tradičním stylu, pak to mělo být právě tady.
Dojezd a spotřeba
Nyní už se ale pojďme chvíli věnovat dojezdu a spotřebě nové sportovní „ypsilonky“. Akumulátor disponuje celkovou kapacitou 82 kWh z nichž 79 kWh je opravdu využitelných. Dojezd dle cyklu WLTP je pak udáván jako 580 kilometrů a z mých zkušeností jde tentokrát o číslo, kterému se můžete pouze blížit.
Zvláště u verze Performance však bude hodně záležet na tom, jak s autem jezdíte. Oficiální spotřeba, kterou Tesla deklaruje na svých webových stránkách je 16,2 kWh/100 kilometrů, což by vskutku odpovídalo například ježdění v městském provozu. Pokud k tomu ale přidáte i okresky, dálnice a občasné využití výkonu tohoto vozu, dostanete se pravděpodobně na spotřebu okolo 21 kWh/100 kilometrů a tudíž reálný dojezd, jenž se pohybuje spíše okolo 400 kilometrů.
Vyzkoušel jsem domácí i rychlé nabíjení a převládají u mě pozitivní myšlenky. Síť stanic Supercharger zkrátka funguje náramně, ať už nabíjíte třeba na Superchargeru V3 v Humpolci nebo na V4 v Jamném. Na nejnovějších V4 dokážete s předpřipravenou baterií nabíjet i maximálním výkonem až přes 230 kW. Prvních 50 % baterie se mi zde podařilo dobít už za 17 minut. Jedna věc, ze které mám však smíšené pocity, se stala při domácím nabíjení, které se jednou samo zastavilo. Těžko hledat viníka, nicméně přijít ráno k vybitému autu, když potřebujete odjet do práce, je noční můrou každého elektromobilisty.
Jízdní vlastnosti
Model Y Performance prošel slušnou změnou a má co nabídnout každému řidiči. Největším rozdílem je samozřejmě výkon 460 koní a šílené zrychlení z nuly na sto kilometrů v hodině za pouhé 3,5 vteřiny, což je opravdu velká paráda. Dokáže totiž budit emoce všech cestujících, ať už jsou jakékoliv.
Jízda je ohromně tichá a komfortní. Adaptivní podvozek se zde kalifornské automobilce povedl. Model Y Performance nabízí volbu ze dvou režimů podvozku: Standard a Sport, přičemž musím říci, že i při sportovním, tvrdším nastavení podvozku se budete cítit jako v bavlnce. Performance žehlí každou nerovnost typické české vozovky a v kabině zachovává ticho i při dálničních rychlostech.
V zatáčkách vůz drží jako přibitý, a tak se nemusíte bát jeho výkon opravdu využít. Celkově je jízda v nové Tesle Model Y Performance opravdu zábavná a komfortní. Dojíždění se tak může s tímto elektromobilem přeměnit v příjemnou záležitost.
Launch Mode
Novinkou u Tesly Model Y Performance je také Launch Mode, který dokáže tohle rodinné SUV vymrštit z nuly na sto už za 3,5 sekundy. Postup je naprosto jednoduchý. Levou nohou naplno držíte brzdový pedál a poté zašlápnete pedál akcelerátoru až na podlahu. V tu chvíli se auto začne připravovat na zrychlení a po pár vteřinách se na obrazovce objeví hláška, že je vše připraveno. Pak už stačí pouze pustit brzdu a užít si opravdu pěkný zážitek ze zrychlení.
Infotainment
Infotainment zůstává i přes časté mini-updaty v podstatě stejný. Tesla stále sází na svůj vlastní software, i když už se zdá, že se to velmi brzo změní a minimálně Apple CarPlay v dohledné době dorazí do elektromobilů značky za oceánem. Otázkou však je, co Android Auto a Evropa obecně. Mně nicméně absence těchto systémů v žádném případě nevadí.
Infotainment Tesly je totiž vyladěn do posledních detailů, přičemž přináší pěkný vzhled, přehlednost i rychlost. Všechny jeho funkce běží na vylepšeném 16palcovém QHD displeji uprostřed palubní desky. Rozdíl v jeho velikosti i rozlišení však spíše nepoznáte. Funkcionalita zůstává zachována. „Fanouškům“ fyzických tlačítek se ale ovládání vozu líbit nebude.
Tesla aplikace
Rozhodl jsem se do recenze přidat i opravdu jen pár slov k aplikaci Tesla. Ta totiž celý uživatelský zážitek z vozu posouvá na další úroveň a je opravdu klíčovým prvkem používání elektromobilů od Tesly. Aplikace je intuitivní, přehledná a lahodí i oku. Mimo kontrolu základních informací a stavu vozu v ní například naplánujete vaši další trasu včetně nabíjecích zastávek nebo zkontrolujete, co se zrovna děje okolo vašeho vozu.
O aplikaci Tesla máme dokonce samostatný článek, který rozhodně doporučuji k přečtení.
Specifikace Tesla Model Y Performance
- pohon: pohon všech kol Dual Motor
- dojezd: 580 km (WLTP)
- baterie: 82 kWh (79 kWh využitelná)
- spotřeba: 16,2 kWh / 100 km
- nabíjení: max. 250 kW (až 243 km přidaných za 15 minut)
- výkon, zrychlení z 0 na 100 km/h: 460 koní, 3,5 sekundy
- hmotnost: 2033 kg
- rozměry: 4796 x 2129 x 1611 mm
- nákladový prostor: 2138 litrů
- cena testovaného modelu: 1 550 400 korun českých
Závěrečné hodnocení
Tesla Model Y Performance je raketou mezi ostatními rodinnými SUV vozy. Jde o elektromobil, který dokáže zaujmout již od prvního usednutí za volant. Inženýři kalifornské automobilky zkrátka znovu dokázaly zkonstruovat vůz, kterému nechybí nálož nejpokročilejších technologií, krásný design, praktičnost, komfort i sportovní jízda.
Oproti ostatním verzím Modelu Y přichází s vítanými vylepšeními interiéru i exteriéru. To hlavní však spočívá v ústrojí vozu, ať už se bavíme o masivním výkonu vozu a zrychlení z nuly na sto za 3,5 vteřiny, nebo o komfortní jízdě díky perfektnímu adaptivnímu podvozku. Dojezd 580 kilometrů dle WLTP je velmi slušným parametrem a rychlé nabíjení vás nezastaví ani na dlouhých cestách.
Auta mě rozhodně zaujalo. Otázkou však je, zda se vyplatí připlatit si za takto extrémní výkon, který na českých silnicích stejně spíše nevyužijete. Pro milovníky rychlosti však jde rozhodně o skvělou volbu z nabídky kalifornské automobilky.
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
O2 také nasazuje adventní kalendář ve své aplikaci
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře
Jaroslav Reznik1. 12. 2025, 18:26
Měl jsem si počkat na Perfku, je fakt super, ale měnit už teď nebudu.