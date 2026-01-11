Zálohování v Google Fotkách se trochu změní

Nedávno jsme vás informovali o poměrně zajímavém rozšíření služby Google Fotky na televize od Samsungu, ale nyní zde máme něco, co se týká přímo aplikace pro mobily. Stejně jako Google Mapy, i Fotky dostanou novou podobu nastavení, ale to není vše.

Plánování?

Když se postupně mění a rozrůstá nastavení, tak je sem tam potřeba vše předělat s cílem zlepšení přehlednosti. To se stane u nastavení aplikace Google Fotky, jak ukazuje zdrojový kód. Dokonce se podařilo aktivovat patřičné části kódu, díky čemuž se můžeme podívat, jak bude nové nastavení zálohování vypadat.

Místo lehkého grafického chaosu se nyní nabídne několik kategorií, které jsou jasně graficky rozděleny podle použití. To nejzajímavější je ale až na spodní části, jelikož se zde objevuje plánování zálohování. Jinak řečené, budeme si moci nastavit, kdy má docházet k zálohování.

Zatím není daná část aktivní, takže není jasné, co se konkrétně nabídne, ale je možné, že si budeme moci zvolit dny nebo dokonce i časy, kdy bude moci probíhat samotné zálohování. Na aktivaci si ale budeme muset nějaký čas počkat. Není jasné, kdy Google zavede tuto novinku.

