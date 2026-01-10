Aplikace Google Mapy má konečně novou podobu nastavení

Aplikace Google Mapy má konečně novou podobu nastavení
• 10. 1. 2026

Zdroj: Dotekomanie.cz

Někdy stačí malá modifikace a aplikace se hned používá. Sem Google zavede nějakou novinku v aplikaci Google Mapy, ale nesnaží se předělávat celé části, aby uživatelé nebyli zmatení. I tak zde byla jedna část, které scházela přehlednost.

Lepší přehlednost

Pokud jste někdy zavítali do nastavení aplikace, tak zde byl jen jeden dlouhý seznam možností, který nebyl moc přehledný a někdy v něm něco najít bylo komplikované. Rozhodně to chtělo trpělivost a pořádně si přečíst všechny položky. Konečně zde máme aktualizaci, která přináší pořádek do chaosu.

Jak můžete vidět níže na prvním snímku obrazovky, nejenže jsou zde kategorie, ale navíc má každá i krátký popisek, co v dané části najdete, ale také je zde ikona pro lepší orientaci. Jak ale můžete vidět, tak jak se dostanete do konkrétní kategorie, tak se stále nabízí jeden větší seznam možností. I zde by bylo asi lepší zavést trochu nějakého třídění nebo zvýraznění.

Screenshot 20260110 104835 1080x2410x Screenshot 20260110 104840 1080x2410x Screenshot 20260110 104848 1080x2410x Screenshot 20260110 104857 1080x2410x

Zdroj: Dotekomanie.cz

Aktuálně se tedy nabízí následující kategorie:

  • Aplikace a zobrazení
    • Motiv, ovládání mapy, přístupnost
  • Navigace
    • Auto, chůze, veřejná doprava
  • Vaše vozidla
    • Typ motoru, připojená vozidla
  • Poloha a soukromí
    • Časová osa, Historie aktivit, profil
  • Offline mapy
    • Možnosti stažení, aktualizace
  • Oznámení
    • Připomenutí, doporučení
  • Popis a podmínky

Zdroj: 9to5google.com

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

