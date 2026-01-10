Aplikace Google Mapy má konečně novou podobu nastavení

Zdroj: Dotekomanie.cz
Někdy stačí malá modifikace a aplikace se hned používá. Sem Google zavede nějakou novinku v aplikaci Google Mapy, ale nesnaží se předělávat celé části, aby uživatelé nebyli zmatení. I tak zde byla jedna část, které scházela přehlednost.
Lepší přehlednost
Pokud jste někdy zavítali do nastavení aplikace, tak zde byl jen jeden dlouhý seznam možností, který nebyl moc přehledný a někdy v něm něco najít bylo komplikované. Rozhodně to chtělo trpělivost a pořádně si přečíst všechny položky. Konečně zde máme aktualizaci, která přináší pořádek do chaosu.
Jak můžete vidět níže na prvním snímku obrazovky, nejenže jsou zde kategorie, ale navíc má každá i krátký popisek, co v dané části najdete, ale také je zde ikona pro lepší orientaci. Jak ale můžete vidět, tak jak se dostanete do konkrétní kategorie, tak se stále nabízí jeden větší seznam možností. I zde by bylo asi lepší zavést trochu nějakého třídění nebo zvýraznění.
Aktuálně se tedy nabízí následující kategorie:
- Aplikace a zobrazení
- Motiv, ovládání mapy, přístupnost
- Navigace
- Auto, chůze, veřejná doprava
- Vaše vozidla
- Typ motoru, připojená vozidla
- Poloha a soukromí
- Časová osa, Historie aktivit, profil
- Offline mapy
- Možnosti stažení, aktualizace
- Oznámení
- Připomenutí, doporučení
- Popis a podmínky
Zdroj: 9to5google.com
