Gemini Live bude ještě chytřejší a dostane experimentální funkce

Google slaví úspěch s Gemini 3, a to i mezi uživateli. Ostatně naše poslední anketa ukázala, že naši čtenáři preferují právě Gemini nad ostatními AI chatboty. Nyní zde máme náznaky nových funkcí v Gemini Live.
Google má nový český hlas v Gemini Live
Gemini 3 a Gemini Live
Gemini Live je v podstatě skutečný hlasový asistent, na který jsme se tak dlouho těšili. Dnes již umí komunikovat v češtině a zvládá i pokročilejší úkony. Ačkoliv Google tlačí Gemini 3 všude možně, tak Gemini Live stále běží na Gemini 2.5, ale to se má v dohledné době změnit. Chystá se přepnutí na Gemini 3.
To ale nebude jediná novinka, jak ukazují čísti zdrojových kódů v mobilní aplikace pro Android. Kromě toho, že Gemini Live poběží na novější verzi, tak se má nabídnout i režim Gemini Live Thinking. Tato varianta nebude chrlit jednu odpověď za druhou, ale bude více analyzovat požadavek a odpověď. Ve výsledku se máme dočkat podrobnějších odpovědí.
Další vylepšení, které zamíří do Gemini Live, budou experimentální funkce. Mezi nimi zřejmě bude multimodální paměť, lepší zpracování šumu, lepší reakce na to, co vidí, personalizované odpovědi a podobně. Zde si ale nejsme jisti, že zrovna toto bude k dispozici hned v našich končinách.
I tak jde vidět, že Google chce posunout Gemini Live na další úroveň a postupně rozšiřovat možnosti. Zřejmě tyto změny souvisí s odložením ukončení běžného asistenta od Googlu, který ještě dnes funguje.
