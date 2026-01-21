Gemini Live bude ještě chytřejší a dostane experimentální funkce

Zdroj: Google

Google slaví úspěch s Gemini 3, a to i mezi uživateli. Ostatně naše poslední anketa ukázala, že naši čtenáři preferují právě Gemini nad ostatními AI chatboty. Nyní zde máme náznaky nových funkcí v Gemini Live.

Google má nový český hlas v Gemini Live

Gemini 3 a Gemini Live

Gemini Live je v podstatě skutečný hlasový asistent, na který jsme se tak dlouho těšili. Dnes již umí komunikovat v češtině a zvládá i pokročilejší úkony. Ačkoliv Google tlačí Gemini 3 všude možně, tak Gemini Live stále běží na Gemini 2.5, ale to se má v dohledné době změnit. Chystá se přepnutí na Gemini 3.

To ale nebude jediná novinka, jak ukazují čísti zdrojových kódů v mobilní aplikace pro Android. Kromě toho, že Gemini Live poběží na novější verzi, tak se má nabídnout i režim Gemini Live Thinking. Tato varianta nebude chrlit jednu odpověď za druhou, ale bude více analyzovat požadavek a odpověď. Ve výsledku se máme dočkat podrobnějších odpovědí.

Gemini Live mluví česky static 1920x1080x

Zdroj: Google

Další vylepšení, které zamíří do Gemini Live, budou experimentální funkce. Mezi nimi zřejmě bude multimodální paměť, lepší zpracování šumu, lepší reakce na to, co vidí, personalizované odpovědi a podobně. Zde si ale nejsme jisti, že zrovna toto bude k dispozici hned v našich končinách.

I tak jde vidět, že Google chce posunout Gemini Live na další úroveň a postupně rozšiřovat možnosti. Zřejmě tyto změny souvisí s odložením ukončení běžného asistenta od Googlu, který ještě dnes funguje.

Zdroj: 9to5google.com

