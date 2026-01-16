REDMI Buds 8 Lite přichází na český trh s cenou 599 Kč

REDMI Buds 8 Lite přichází na český trh s cenou 599 Kč2026-01-15T18:04:54+01:00
• 16. 1. 2026#Příslušenství

Zdroj: Xiaomi

Současně s uvedením nových pěti mobilů na český trh přináší Xiaomi u nová sluchátka Redmi Buds 8 Lite s velmi atraktivní cenou. I tak jsou zde pokročilé funkce.

REDMI Buds 8 Lite s ANC

Právě cena 599 Kč asi zaujme nejvíc u sluchátek Redmi Buds 8 Lite, ale asi byste čekali, že zde nenajdete funkci ANC. Opak je pravdou a sluchátka se chlubí hybridním potlačením okolního hluku až do hodnoty 42dB. To se jen tak nevidí u tak levných sluchátek. Kromě toho je zde systém duálních mikrofonů podpořenými o AI vylepšení pro kvalitnější hovory.

Zdroj: Xiaomi

Redmi Buds 8 Lite mají 12,4mm měniče s titanovou membránou. Samozřejmě se Redmi chlubí lepší kvalitou zvuku, ale zde spíše počítejte s tím, že se asi nebudou rovnat dražším modelům. Nabízí se zde připojení ke dvěma zařízením a je zde i Fast Pair pro pohodlnější propojení se zařízením.

Zdroj: Xiaomi

O konektivitu se stará Bluetooth 5.4 a jsou podporované kodeky SBC a AAC. Na jedno nabití vydrží dle oficiálních informací 8 hodin přehrávání hudby, s krabičkou 36 hodin. Tyto údaje platí při vypnutí funkci ANC. Bohužel oficiální stránky neuvádí hodnoty se zapnutým potlačením hluku, ale rozhodně budou nižší.

Zdroj: Tisková zpráva

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

