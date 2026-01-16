REDMI Buds 8 Lite přichází na český trh s cenou 599 Kč

Zdroj: Xiaomi
Současně s uvedením nových pěti mobilů na český trh přináší Xiaomi u nová sluchátka Redmi Buds 8 Lite s velmi atraktivní cenou. I tak jsou zde pokročilé funkce.
REDMI Buds 8 Lite s ANC
Právě cena 599 Kč asi zaujme nejvíc u sluchátek Redmi Buds 8 Lite, ale asi byste čekali, že zde nenajdete funkci ANC. Opak je pravdou a sluchátka se chlubí hybridním potlačením okolního hluku až do hodnoty 42dB. To se jen tak nevidí u tak levných sluchátek. Kromě toho je zde systém duálních mikrofonů podpořenými o AI vylepšení pro kvalitnější hovory.
Redmi Buds 8 Lite mají 12,4mm měniče s titanovou membránou. Samozřejmě se Redmi chlubí lepší kvalitou zvuku, ale zde spíše počítejte s tím, že se asi nebudou rovnat dražším modelům. Nabízí se zde připojení ke dvěma zařízením a je zde i Fast Pair pro pohodlnější propojení se zařízením.
O konektivitu se stará Bluetooth 5.4 a jsou podporované kodeky SBC a AAC. Na jedno nabití vydrží dle oficiálních informací 8 hodin přehrávání hudby, s krabičkou 36 hodin. Tyto údaje platí při vypnutí funkci ANC. Bohužel oficiální stránky neuvádí hodnoty se zapnutým potlačením hluku, ale rozhodně budou nižší.
