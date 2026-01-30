Gmail pro iOS přináší nový způsob propojení s Google fotkami

Gmail pro iOS přináší nový způsob propojení s Google fotkami2026-01-30T16:00:20+01:00
• 30. 1. 2026#Aplikace #iOS

Zdroj: Dotekomanie.cz

Google oficiálně oznámil příchod nového nástroje pro výběr fotografií z Google Fotek přímo v aplikaci Gmail pro iOS. Funkce umožní jednodušší a rychlejší sdílení fotografií a videí z cloudové knihovny bez nutnosti dalšího ověřování nebo složitého hledání.

Nová integrace Google Fotek v Gmailu

Při psaní e-mailu na iPhonu nebo iPadu uživatelé brzy najdou novou položku „Google Fotky“ v nabídce pro připojení souborů. Doposud bylo možné přidávat přílohy ze Služby Disk Google, přímo ze systému iOS, fotoaparátu nebo systémové galerie.

Nový nástroj nabídne přímý přístup ke knihovně Google Fotky, propojené s účtem Gmail, pod kterým je uživatel aktuálně přihlášen. Díky tomu není třeba zadávat hesla nebo schvalovat přístup, sdílení probíhá bez zbytečných kroků.

Nové rozhraní nabídne několik užitečných funkcí pro pohodlnější práci s obrázky:

  • Vyhledávací pole: snadno najdete konkrétní fotky či alba podle názvu nebo dřívějších hledání.
  • Zobrazení mřížky: přehledné uspořádání obrázků a videí do mřížky, podobně jako v aplikaci Google Fotky.
  • Vícenásobný výběr: můžete označit a připojit více fotografií nebo videí najednou, což šetří čas při práci se sériemi snímků

Tato funkce je již delší dobu dostupná na Androidu prostřednictvím systémového nástroje a nyní se konečně dostává i na platformu od Applu.

Kdy bude funkce dostupná

Zatímco Google novinku oficiálně oznámil, nový výběr z Google Fotek v Gmailu pro iOS zatím není plošně aktivní. Funkce se zavádí postupně prostřednictvím serverové aktualizace, takže není nutné stahovat žádnou samostatnou verzi aplikace. Ujistěte se ale, že máte nejnovější verzi Gmailu nainstalovanou přes App Store.

Zdroj: 9to5google.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Jakub Sobotka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

Komentáře

