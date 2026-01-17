Pixelmator Pro na iPadu: nová éra pro grafickou tvorbu s Apple Pencil a Creator Studio

Zdroj: Apple
Po letech exkluzivity pro macOS se aplikace Pixelmator Pro konečně dostává na iPad. Společnost Apple oznámila, že nová verze bude k dispozici od 28. ledna. Tento krok přichází společně se spuštěním nové kreativní platformy Apple Creator Studio. Ta propojuje profesionální nástroje pro tvorbu obsahu napříč zařízeními.
Pixelmator Pro na iPadu: desktopová síla v mobilním balení
Pixelmator Pro na iPadu přináší kompletně přepracované uživatelské rozhraní, které je optimalizované pro dotykové ovládání. Díky plné integraci s Apple Pencil nabízí tvůrcům přirozený a přesný způsob práce s obrazem, včetně funkcí jako je pohyb kurzoru pomocí přiblížení pera, stisknutí nebo dvojité poklepání. Aplikace je postavena na moderním jádře využívajícím výkon čipů Apple Silicon a je určena pro zařízení s čipy A16, A17 Pro nebo M1 a novějšími, běžícími na systému iPadOS 26.
Nová verze umožňuje uživatelům bez problémů přecházet mezi iPadem a Macem, čímž zajišťuje flexibilitu při práci na projektech. Pixelmator Pro nabízí výkonné nástroje pro úpravu fotografií i tvorbu designu, jako je inteligentní zvětšování obrazu pomocí technologie Super Resolution, odstranění kompresních artefaktů nebo automatické návrhy ořezu díky funkci Auto Crop.
Systém pracující s vrstvami je přehledný a výkonný, podporuje práci s různými typy objektů včetně textu, tvarů, obrázků i videa. Díky pokročilým bitmapovým a vektorovým maskám mohou uživatelé přesně skrývat nebo zobrazovat jednotlivé části kompozice.
Nová platforma Apple Creator Studio
Zásadní novinkou je také spuštění Apple Creator Studio. Jedná se o platformu, která propojuje kreativní aplikace od Applu včetně Pixelmatoru Pro, Pages, Keynote a Numbers. Předplatitelé této služby získají přístup k exkluzivním funkcím, jako je například nový nástroj Warp, který umožňuje deformovat vrstvy libovolným způsobem, a rovněž sbírku profesionálně navržených produktových mockupů založených právě na této technologii. Apple tak vytváří sjednocený ekosystém pro kreativitu, který má ambici oslovit jak profesionální tvůrce, tak i náročnější amatérské tvůrce.
Není zatím jasné, zda bude možné Pixelmator Pro pro iPad pořídit samostatně, podobně jako verzi pro Mac, která zůstává dostupná za jednorázový poplatek 49,99 dolarů. Apple se zatím v tiskové zprávě o cenovém modelu pro iPad konkrétně nezmínil. Nicméně alespoň jedna z funkcí Pixelmatoru Pro na Macu bude nově dostupná pouze prostřednictvím předplatného Apple Creator Studio. Tato skutečnost naznačuje, že nový model distribuce bude více svázán se službami než s klasickým prodejem licencí.
Za zmínku stojí i to, že Apple koncem roku 2024 koupil tým vývojářů stojících za Pixelmatorem. Akvizice byla dokončena téměř přesně před rokem. Tato integrace nyní přináší své první výrazné výsledky. Před akvizicí byla většina vývoje zaměřena na verzi pro Mac, zatímco mobilní aplikace zůstávala bez větší pozornosti. Nové směřování ukazuje, že Apple chce z iPadu učinit plnohodnotný nástroj schopný zvládnout profesionální grafické úpravy a návrhy s maximální efektivitou.
