Oppo uvádí 8 staronových telefonů do řady A6

Oppo A6t Pro | Zdroj: Oppo
Firma Oppo za poslední týden stihla oznámit 8 nových telefonů do produktové řady A6. Nicméně hned na úvod se hodí zmínit, že například jeden zástupce byl vydán ve třech různých názvech. Model A6t 5G už známe jako A6x 5G nebo naopak A6x 4G vyšel taky jako A6t 4G a A6c. Následuje přírůstek A6t Pro s druhým označením A6s 4G. V podstatě pouze dvojici A6 4G a A6 5G můžeme brát za skutečné novinky.
Zmatek nad zmatek
Oppo A6c nese 6,75palcový displej s HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Uvnitř běží osmijádrový procesor Snapdragon 685 od Qualcommu, k němuž je napojena 8GB operační paměť RAM a 128GB interní úložiště včetně možného rozšíření. Výdrž udává 6 500mAh baterie bez podpory rychlého nabíjení. Navíc chybí i technologie NFC.
Softwarovou stránku vyřešili platformou ColorOS 15 pod systémem Android 15. Pokračovat lze hlavním 13MPx objektivem fotoaparátu, přední 5MPx kamerkou, 3,5mm audio jackem, funkcí dual-SIM či bočním snímačem otisků prstů.
Navíc stejné modely A6t 4G a A6x 4G ještě vynikají širší nabídkou paměťových konfigurací – nejnižší je 4/64 GB a nejvyšší je 6/256 GB. Nakonec všichni tři nesou barevné odstíny fialové, modré, zelené.
Ve finále ani A6t Pro nemá moc daleko od A6 4G a A6 5G. Ovšem čínská firma alespoň ve vnitřnostech provedla pár změn. Ti mezi sebou sdílejí 6,75palcový IPS LCD panel s HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Uvnitř 4G verze se nachází čipset Snapdragon 685, kdežto u 5G varianty nasadili procesor Dimensity 6300 od MediaTeku.
Zatímco vpředu nechybí 5MPx selfie kamerka, tak záda v obou případech nesou dva objektivy fotoaparátu (50 + 2 MPx) a 7 000mAh baterii s 45W nabíjením. Dále zde uživatelé nepřijdou o snímač otisků prstů, platformu ColorOS 15 nebo technologii NFC.
Poslední rozdíly jsou u nastavení pamětí a barev. Model A6 4G (zlatý, zelený) se pohybuje v rozpětí od 4+256 GB do 8+256 GB. Zástupce A6 5G (růžový, zelený) pořídíte od 6+128 GB do 12+256 GB. Konečné prodejní ceny a dostupnost jednotlivých telefonů určitě zjistíme již v nejbližší době.
Zdroje: gsmarena.com, gsmarena.com, gsmarena.com, gsmarena.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Pixelmator Pro na iPadu: nová éra pro grafickou tvorbu s Apple Pencil a Creator Studio
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře