Phone Fold a iPhone 18 Pro: další uniklé specifikace napovídají zásadní revoluci v řadě iPhonů

Phone Fold a iPhone 18 Pro: další uniklé specifikace napovídají zásadní revoluci v řadě iPhonů2026-01-27T18:00:34+01:00
• 27. 1. 2026#iOS #Smartphony

Zdroj: 9to5mac

Apple se chystá rozšířit své produktové portfolio o první skládací iPhone a zároveň představit novou generaci iPhonu 18 Pro. Podle analytika Jeffa Pua obě zařízení přinesou špičkový výkon, nové technologie a významné designové změny.

iPhone Fold: první skládací iPhone s 7,8″ displejem a Touch ID

Dlouho očekávaný iPhone Fold by měl být vybaven vnitřním 7,8palcovým displejem a vnějším 5,3palcovým krycím displejem. Apple zřejmě vsadí na kombinaci výkonu a praktičnosti, přičemž zařízení bude poháněno čipem A20 Pro v kombinaci s novým N2 čipem a C2 modemem pro mobilní připojení.

Telefon bude mít 12 GB LPDDR5 RAM, tedy nejvyšší kapacitu operační paměť, jakou kdy Apple u iPhonů nabídl. Zajímavostí je také návrat technologie Touch ID, která by mohla být integrována například do zapínacího tlačítka. Co se týče fotoaparátů, očekává se duální 48MP zadní sestava a 18MP selfie kamerka jak na vnitřní, tak na vnější straně zařízení.

gsmarena 001 (2) 1200x899x

Zdroj: GSM Arena

Pokud se tyto informace potvrdí, půjde o vůbec první skládací zařízení od Applu a přímou konkurenci pro Samsung Galaxy Z Fold a další prémiové modely s ohebnými displeji.

iPhone 18 Pro: silnější hardware, 48MP trojitý fotoaparát a Face ID pod displejem

Nová řada iPhone 18 Pro a 18 Pro Max přinese řadu technologických vylepšení. Oba modely budou využívat stejný čip A20 Pro, a také N2 čip a C2 modem, které by měly zajistit nejen vyšší výkon, ale i lepší konektivitu a efektivitu.

Spekuluje se o 12 GB RAM a 18MP přední kameře. Jiný zdroj však nedávno naznačil, že všechny modely iPhonu 18 by mohly nabídnout 24MP selfie fotoaparát. Zadní kamerový modul by měl být v obou případech stejný: 48MP hlavní snímač s variabilní clonou, 48MP periskopický teleobjektiv a 48MP ultraširokoúhlý snímač. To by znamenalo výrazný krok vpřed v mobilní fotografii.

iPhone 17 Pro Max 1 5906x3315x

iPhone 17 Pro Max; zdroj: Dotekománie

Displeje se také zvětší. iPhone 18 Pro má mít 6,3 palce, zatímco iPhone 18 Pro Max by mohl přinést velikost až 6,9 palce. Velkým tahákem by mělo být i Face ID pod displejem. To umožní čistší design a i možné odstranění výřezu Dynamic Island, o jehož přesunu jsme vás informovali nedávno.

Očekávané představení letos na podzim

Apple tradičně představuje nové iPhony na podzim. Vše nasvědčuje tomu, že iPhone Fold i iPhone 18 Pro/Pro Max dorazí v rámci stejné zářijové keynote. Pokud se naplní predikce analytiků, půjde o jednu z nejvýraznějších aktualizací iPhonů za poslední dekádu, a to jak z hlediska designu, tak výkonu a funkcionality.

Zdroj: gsmarena.com

Jakub Sobotka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

Komentáře

