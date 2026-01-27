Phone Fold a iPhone 18 Pro: další uniklé specifikace napovídají zásadní revoluci v řadě iPhonů

Zdroj: 9to5mac
Apple se chystá rozšířit své produktové portfolio o první skládací iPhone a zároveň představit novou generaci iPhonu 18 Pro. Podle analytika Jeffa Pua obě zařízení přinesou špičkový výkon, nové technologie a významné designové změny.
iPhone Fold: první skládací iPhone s 7,8″ displejem a Touch ID
Dlouho očekávaný iPhone Fold by měl být vybaven vnitřním 7,8palcovým displejem a vnějším 5,3palcovým krycím displejem. Apple zřejmě vsadí na kombinaci výkonu a praktičnosti, přičemž zařízení bude poháněno čipem A20 Pro v kombinaci s novým N2 čipem a C2 modemem pro mobilní připojení.
Telefon bude mít 12 GB LPDDR5 RAM, tedy nejvyšší kapacitu operační paměť, jakou kdy Apple u iPhonů nabídl. Zajímavostí je také návrat technologie Touch ID, která by mohla být integrována například do zapínacího tlačítka. Co se týče fotoaparátů, očekává se duální 48MP zadní sestava a 18MP selfie kamerka jak na vnitřní, tak na vnější straně zařízení.
Pokud se tyto informace potvrdí, půjde o vůbec první skládací zařízení od Applu a přímou konkurenci pro Samsung Galaxy Z Fold a další prémiové modely s ohebnými displeji.
iPhone 18 Pro: silnější hardware, 48MP trojitý fotoaparát a Face ID pod displejem
Nová řada iPhone 18 Pro a 18 Pro Max přinese řadu technologických vylepšení. Oba modely budou využívat stejný čip A20 Pro, a také N2 čip a C2 modem, které by měly zajistit nejen vyšší výkon, ale i lepší konektivitu a efektivitu.
Spekuluje se o 12 GB RAM a 18MP přední kameře. Jiný zdroj však nedávno naznačil, že všechny modely iPhonu 18 by mohly nabídnout 24MP selfie fotoaparát. Zadní kamerový modul by měl být v obou případech stejný: 48MP hlavní snímač s variabilní clonou, 48MP periskopický teleobjektiv a 48MP ultraširokoúhlý snímač. To by znamenalo výrazný krok vpřed v mobilní fotografii.
Displeje se také zvětší. iPhone 18 Pro má mít 6,3 palce, zatímco iPhone 18 Pro Max by mohl přinést velikost až 6,9 palce. Velkým tahákem by mělo být i Face ID pod displejem. To umožní čistší design a i možné odstranění výřezu Dynamic Island, o jehož přesunu jsme vás informovali nedávno.
Očekávané představení letos na podzim
Apple tradičně představuje nové iPhony na podzim. Vše nasvědčuje tomu, že iPhone Fold i iPhone 18 Pro/Pro Max dorazí v rámci stejné zářijové keynote. Pokud se naplní predikce analytiků, půjde o jednu z nejvýraznějších aktualizací iPhonů za poslední dekádu, a to jak z hlediska designu, tak výkonu a funkcionality.
Zdroj: gsmarena.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Obrovské slevy na Office 2021 a Windows 11 Pro! Plná verze Office jen za 31,55 EUR a Windows za 13,55 EUR
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře