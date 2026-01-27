Aplikace Google Peněženka bude mít nový vzhled

Zdroj: Google
Kolem aplikace Google Peněženka se v poslední době nic zásadního nedělo, tedy až na zpřístupnění rozsáhlejší historie plateb. Nyní to ale vypadá, že se chystá trochu větší změna samotného uživatelského prostředí.
Více karet a ještě jeden bonus
Aktuální rozhraní aplikace Google Peněženka nabízí seznam karet v jednom sloupci pod sebou, takže při větším množství je samotná orientace trochu obtížnější. Jak ale můžete vidět na snímcích obrazovek níže, tak se nově nabídne kompaktnější zobrazení.
Dva sloupce vypadají o něco lépe, zejména s ohledem na omezení plýtvání prostorem. Navíc každá karta má podstatné informace, jako je název, logo a také jsou zde odlišné barvy. Dočkáme se ještě nového prvku v dolní části, kde budeme moci si nechat zobrazit více karet. Tlačítko plus je zde pak doplněno na přidání dalších karet.
Novinkou bude možnost označení karty jako oblíbené. Ty asi budou zobrazovat zřejmě hned po spuštění aplikace, pro zobrazení ostatních karet pak bude asi nutné kliknout na tlačítko níže.
Aktuálně jde spíše o střípky chystaných změn a zatím není jisté, kdy budou práce dokončeny. Je možné, že se chystá ještě několik dalších úprav.
Zdroje: androidauthority.com, 9to5google.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Google Veo 3.1: generování videí z obrázků nově v 4K a pro mobily
Phone Fold a iPhone 18 Pro: další uniklé specifikace napovídají zásadní revoluci v řadě iPhonů
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře