Aplikace Google Peněženka bude mít nový vzhled

27. 1. 2026
#Android #Aplikace

Zdroj: Google

Kolem aplikace Google Peněženka se v poslední době nic zásadního nedělo, tedy až na zpřístupnění rozsáhlejší historie plateb. Nyní to ale vypadá, že se chystá trochu větší změna samotného uživatelského prostředí.

Více karet a ještě jeden bonus

Aktuální rozhraní aplikace Google Peněženka nabízí seznam karet v jednom sloupci pod sebou, takže při větším množství je samotná orientace trochu obtížnější. Jak ale můžete vidět na snímcích obrazovek níže, tak se nově nabídne kompaktnější zobrazení.

Google Wallet Upcoming Favorite pass UI 2jpg 864x1920x Google Wallet Upcoming Favorite pass UI 1jpg 864x1920x

Zdroj: androidauthority

Dva sloupce vypadají o něco lépe, zejména s ohledem na omezení plýtvání prostorem. Navíc každá karta má podstatné informace, jako je název, logo a také jsou zde odlišné barvy. Dočkáme se ještě nového prvku v dolní části, kde budeme moci si nechat zobrazit více karet. Tlačítko plus je zde pak doplněno na přidání dalších karet.

Novinkou bude možnost označení karty jako oblíbené. Ty asi budou zobrazovat zřejmě hned po spuštění aplikace, pro zobrazení ostatních karet pak bude asi nutné kliknout na tlačítko níže.

Google Wallet Star passes UI 2jpg 864x1920x Google Wallet Star passes UI 1jpg 864x1920x

Zdroj: androidauthority

Aktuálně jde spíše o střípky chystaných změn a zatím není jisté, kdy budou práce dokončeny. Je možné, že se chystá ještě několik dalších úprav.

Zdroje: androidauthority.com, 9to5google.com

