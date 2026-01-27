Máte dost měsíčních poplatků za Microsoft 365? Godeal24 nabízí časově omezenou akci, kde můžete získat trvalou licenci na Office 2021 Professional za pouhých 31,55 EUR – bez dalších poplatků. A k tomu nejnovější Windows 11 Pro za neuvěřitelných 13,55 EUR.
Office 2021 a Windows 11 za hubičku
Office 2021 Professional zahrnuje všechny klíčové aplikace: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote a Teams. Jednou zaplatíte a máte doživotní přístup. Je ideální volbou pro jednotlivce, malé firmy i studenty, kteří potřebují stabilní kancelářský balík bez pokročilých funkcí nebo zbytečného předplatného.
Pokud používáte macOS, můžete využít Office 2021 Home and Business pro Mac se slevou 62 % – jen za 48,99 EUR. Nabídka platí pro ty, kdo preferují jednoduché a přímé řešení bez zbytečných funkcí a dodatečných nákladů.
Windows 11 Pro za pouhých 13,55 EUR
Upgrade systému nikdy nebyl tak levný. Windows 11 Pro nabízí moderní vzhled, lepší zabezpečení a výkon optimalizovaný pro práci i zábavu. Za 13,55 EUR získáte plnohodnotnou licenci bez skrytých poplatků.
Přichází Office 2024 – ale stále za dostupnou cenu
Nová verze Office 2024 Home and Business přináší chytré třídění, lepší ochranu proti phishingu a plynulejší propojení aplikací. Pro ty, kdo řeší denně klientské e-maily nebo vedou víc projektů najednou, Outlook 2024 sám o sobě může být dostatečným důvodem k upgradu.
Díky slevě je nyní Office 2024 Home and Business k dispozici za 149,99 EUR, což je atraktivní cena za nejnovější verzi bez měsíčních výdajů. Po nákupu vám bude licenční klíč zaslán e-mailem, takže můžete okamžitě začít používat software. Platba probíhá přes zabezpečené prostředí a celý proces je jednoduchý a rychlý.
Originální Office, směšná cena! Získejte slevu na klíč Office! (Kód kupónu „SGO62“)
- MS Office 2021 Pro – 1 PC – 765,62 Kč
- MS Office 2021 Home and Business for Mac – 1188,84 Kč
- MS Office 2021 Pro – 2 Keys – 1453,59 Kč (pouze 726,80 Kč /klíč)
- MS Office 2021 Pro – 3 Keys – 1988,68 Kč (pouze 662,97 Kč /klíč)
- MS Office 2021 Pro – 5 PCs – 3160,78 Kč (pouze 632,16 Kč /PC)
- MS Office 2019 Pro – 1 PC – 607,89 Kč
- MS Office 2019 Home and Business for Mac – 970,44 Kč
- MS Office 2024 Home – 3418,98 Kč
- MS Office 2024 Home and Business – 3639,81 Kč
- Visio Pro 2024 – 1 PC – 800,57 Kč
- Project Pro 2024 – 1 PC – 873,37 Kč
Získejte WinOS za poloviční cenu! To není vtip! (Kód kupónu „SGO50“)
- Win 11 Pro – 1 PC – 328,82 Kč
- Win 11 Enterprise LTSC 2024 – 1 PC – 364,00 Kč
- Win 11 IoT Enterprise LTSC 2024 – 1 PC – 315,23 Kč
- Win 11 Pro – 2 Keys – 612,01 Kč (pouze 306,01 Kč /klíč)
- Win 11 Pro – 3 Keys – 873,61 Kč (pouze 291,20 Kč /klíč)
- Win 11 Pro – 5 Keys – 1304,35 Kč (pouze 260,87 Kč /klíč)
- Win 11 Home – 1 PC – 321,54 Kč
- Win 10 Pro – 1 PC – 209,91 Kč
- Win 10 Home – 1 PC – 208,94 Kč
- Win 10 Enterprise LTSC 2021 – 1 PC – 310,86 Kč
- Win Server 2025 Standard – 1 PC – 764,41 Kč
- Win Server 2025 Datacenter – 1 PC – 788,68 Kč
Získejte neuvěřitelně nízkou celkovou cenu! (Kód kupónu „SGO62“)
- Win 11 Pro + MS Office 2021 Pro – Bundle – 1001,98 Kč
- Win 11 Home + MS Office 2021 Pro – Bundle – 994,70 Kč
- Win 11 Pro + MS Office 2019 Pro – Bundle – 886,72 Kč
- Win 11 Home + MS Office 2019 Pro – Bundle – 879,44 Kč
- Win 11 Enterprise LTSC 2024 + Office 2021 Pro Plus – Bundle – 994,70 Kč
- Win 10 Enterprise LTSC 2021 + Office 2021 Pro Plus – Bundle – 970,44 Kč
Proč si vybírat mezi levným a pravým? Multibalení přináší obojí!
- Win 11 Pro – 50 keys – 9706,80 Kč (pouze 194,14 Kč /klíč)
- Win 11 Pro – 100 Keys – 18200,25 Kč (pouze 182,00 Kč /klíč)
- Win 11 Home – 50 keys – 9439,86 Kč (pouze 184,19 Kč /klíč)
- Win 11 Home – 100 keys – 16962,63 Kč (pouze 169,63 Kč /klíč)
- MS Office 2021 Pro – 50 Keys – 30333,75 Kč (pouze 606,67 Kč /klíč)
- MS Office 2021 Pro – 100 Keys – 58240,80 Kč (pouze 582,41 Kč /klíč)
Nástroje pro váš počítač
- Ashampoo PDF Pro 5 – 727,77 Kč
- Ashampoo Backup Pro 27 – 242,43 Kč
- IObit Driver Booster 12 – 429,28 Kč
- Adguard – 3 zařízení – Lifetime – 794,50 Kč
- Internet Download Manager – 1 PC / Lifetime –533,63 Kč
Jak využít slevový kód?
Na stránkách Godeal24 stačí přidat vybrané produkty do košíku a při platbě zadat příslušný slevový kód. Tím okamžitě uplatníte nabízené slevy.
Kdo je Godeal24?
Godeal24 je globální distributor počítačového softwaru s velmi atraktivní cenovou politikou. Ať už jste nezávislý tvůrce obsahu, nebo potřebujete software pro úpravu videa a obrázků, nebo prostě chcete jen posílit zabezpečení svého počítače antivirovým softwarem, zveme vás k prohlédnutí všech nabídek od Godeal24, určitě najdete to, co hledáte.
Na Godeal24 je software garantován jako 100% originální. Stránka je 100% bezpečná a klíč obdržíte okamžitě e-mailem po zaplacení. Godeal24 slibuje, že nabízí 24/7 profesionální technickou podporu a doživotní poprodejní servis a že můžete produkt používat bez problémů!
Kontakt Godeal24: service@godeal24.com
Ceny byly přepočítány dle aktuálního kurzu EUR/CZK ke dni 27. 1. 2026, cena se může lišit dle aktuálního kurzu.
