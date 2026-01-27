Obrovské slevy na Office 2021 a Windows 11 Pro! Plná verze Office jen za 31,55 EUR a Windows za 13,55 EUR KOMERČNÍ ČLÁNEK

Máte dost měsíčních poplatků za Microsoft 365? Godeal24 nabízí časově omezenou akci, kde můžete získat trvalou licenci na Office 2021 Professional za pouhých 31,55 EUR – bez dalších poplatků. A k tomu nejnovější Windows 11 Pro za neuvěřitelných 13,55 EUR.

Office 2021 a Windows 11 za hubičku

Office 2021 Professional zahrnuje všechny klíčové aplikace: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote a Teams. Jednou zaplatíte a máte doživotní přístup. Je ideální volbou pro jednotlivce, malé firmy i studenty, kteří potřebují stabilní kancelářský balík bez pokročilých funkcí nebo zbytečného předplatného.

Pokud používáte macOS, můžete využít Office 2021 Home and Business pro Mac se slevou 62 % – jen za 48,99 EUR. Nabídka platí pro ty, kdo preferují jednoduché a přímé řešení bez zbytečných funkcí a dodatečných nákladů.

Windows 11 Pro za pouhých 13,55 EUR

Upgrade systému nikdy nebyl tak levný. Windows 11 Pro nabízí moderní vzhled, lepší zabezpečení a výkon optimalizovaný pro práci i zábavu. Za 13,55 EUR získáte plnohodnotnou licenci bez skrytých poplatků.

Přichází Office 2024 – ale stále za dostupnou cenu

Nová verze Office 2024 Home and Business přináší chytré třídění, lepší ochranu proti phishingu a plynulejší propojení aplikací. Pro ty, kdo řeší denně klientské e-maily nebo vedou víc projektů najednou, Outlook 2024 sám o sobě může být dostatečným důvodem k upgradu.

250119 720p gd24 € 1280x720x

Díky slevě je nyní Office 2024 Home and Business k dispozici za 149,99 EUR, což je atraktivní cena za nejnovější verzi bez měsíčních výdajů. Po nákupu vám bude licenční klíč zaslán e-mailem, takže můžete okamžitě začít používat software. Platba probíhá přes zabezpečené prostředí a celý proces je jednoduchý a rychlý.

Originální Office, směšná cena! Získejte slevu na klíč Office! (Kód kupónu „SGO62“)

Získejte WinOS za poloviční cenu! To není vtip! (Kód kupónu „SGO50“)

Získejte neuvěřitelně nízkou celkovou cenu! (Kód kupónu „SGO62“)

Proč si vybírat mezi levným a pravým? Multibalení přináší obojí!

Nástroje pro váš počítač

>> Další nástroje

Jak využít slevový kód?

Na stránkách Godeal24 stačí přidat vybrané produkty do košíku a při platbě zadat příslušný slevový kód. Tím okamžitě uplatníte nabízené slevy.

Kdo je Godeal24?

Godeal24 je globální distributor počítačového softwaru s velmi atraktivní cenovou politikou. Ať už jste nezávislý tvůrce obsahu, nebo potřebujete software pro úpravu videa a obrázků, nebo prostě chcete jen posílit zabezpečení svého počítače antivirovým softwarem, zveme vás k prohlédnutí všech nabídek od Godeal24, určitě najdete to, co hledáte.

Na Godeal24 je software garantován jako 100% originální. Stránka je 100% bezpečná a klíč obdržíte okamžitě e-mailem po zaplacení. Godeal24 slibuje, že nabízí 24/7 profesionální technickou podporu a doživotní poprodejní servis a že můžete produkt používat bez problémů!

Kontakt Godeal24: service@godeal24.com

Ceny byly přepočítány dle aktuálního kurzu EUR/CZK ke dni 27. 1. 2026, cena se může lišit dle aktuálního kurzu.

Obchodní sdělení za jehož obsah odpovídá objednavatel.

