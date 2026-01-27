Redmi Turbo 5 a Turbo 5 Max poznáme za pár dnů

Redmi Turbo 5 Max | Zdroj: Gizmochina

Několik měsíců táhnoucí se spekulace kolem produktové řady Turbo 5 pod značkou Redmi jsou na svém konci. Čínský výrobce potvrzuje datum oficiálního představení pro domácí fanoušky. V souvislosti s tím odhaluje nejen konečnou podobu zařízení. Obě novinky v segmentu střední třídy budou mít za úkol oslovit velmi náročné zákazníky.

Zamíří vysoko

Manažer Lu Weibing, který zodpovídá za strategii značky Redmi, prozradil, že nová série Turbo 5 bude výrazně konkurovat modelům s cenovkou v přepočtu cca 7 300 Kč i přes neustále rostoucí ceny jednotlivých komponent. Každopádně vnitřní výbava by měla odpovídat telefonům v cenové hladině okolo 11 700 Kč.

redmi turbo 5 max 2 1440x1920x redmi turbo 5 max 4 955x1024x redmi turbo 5 max 3 1024x905x

Redmi Turbo 5 Max | Zdroj: Gizmochina

Chystaná dvojice má lákat na kovový rámeček vyrobený s maximální přesností díky CNC strojům a záda ze skelných vláken. Model Turbo 5 Max se ukáže ve dvou barevných provedeních (modré, oranžové). O celkový výkon se postará procesor Dimensity 9500s od MediaTeku. Mimochodem přední část zabere 6,83palcový displej.

redmi turbo 5 max 5 1615x1615x redmi turbo 5 max 6 1615x1615x

redmi turbo 5 max 1 1615x1615x redmi turbo 5 max 7 1615x1615x

Redmi Turbo 5 Max | Zdroj: Gizmochina

Základní zástupce Turbo 5 poznáme minimálně v bílé barvě. Uvnitř nabídne čipset Dimensity 8500 od stejného dodavatele a zvenku nasadí 6,59palcový panel. Oba přírůstky požene shodně 9 000mAh baterie s technologií 100W nabíjení. Konference proběhne ve čtvrtek 29. ledna, kde ještě vyjdou sluchátka Buds 8 Pro a tablet Pad 2 Pro v Harry Potter edici.

redmi turbo 5 1 1280x1280x redmi turbo 5 2 1280x1280x

Redmi Turbo 5 | Zdroj: Fonearena

Zdroje: gsmarena.com, gizmochina.com, fonearena.com

