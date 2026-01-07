Motorola přináší elegantní hodinky Moto Watch

Motorola přináší elegantní hodinky Moto Watch2026-01-07T20:00:33+01:00
• 7. 1. 2026#Ostatní

Zdroj: Motorola

Společnost Motorola na letošní ročník veletrhu CES do Las Vegas přivezla hromadu novinek a velkou pozornost si jednoznačně zaslouží chytré hodinky nesoucí název Moto Watch. Uzavřená spolupráce s populární firmou Polar přináší ještě lepší sportovní funkce. Kromě toho zařízení může zaujmout velmi elegantním zpracováním. Český zástupce značky zároveň potvrdil jejich dostupnost v našich vodách.

Sázka na jednoduchost

Hliníkové pouzdro o velikosti 47 mm vyplňuje kulatý 1,43palcový OLED displej, který chrání odolné sklo Gorilla Glass 3. Odolnost je podložena certifikací IP68 a hodinky odolají tlaku vody do hloubky 10 metrů. K ovládání slouží také boční otočná korunka z nerezové oceli. Přestože neznáme přesnou velikost baterie, tak vydrží až 13 dnů v provozu. Rychlé 5minutové nabíjení dokonce prodlouží výdrž o jeden celý den.

motorola moto watch 3 4000x4000x motorola moto watch 2 8000x8000x

Motorola Moto Watch | Zdroj: Motorola

Mezi dalšími vlastnostmi naleznete Bluetooth 5.3, dvoufrekvenční GPS modul, PPG senzor, funkci Always-On, možnost vyřizování hovorů díky mikrofonu a reproduktoru. Ke spárování je potřeba zařízení minimálně s Androidem 12. Pokud vynecháme běžné funkce jako je sledování okysličení krve, tepové frekvence či spánkové aktivity, tak Polar zpracovává nasbíraná data například k vypočtení spálených kalorií a doby potřebné k regeneraci.

Funkce Moto AI využívá umělou inteligenci k vytváření různých souhrnů. V obchodech budou dvě barevné verze pouzdra (černá, stříbrná) a tři různé typy řemínků (silikonový, nerezový, kožený). Čeští zákazníci se hodinek dočkají v průběhu prvního čtvrtletí za zatím neupřesněnou cenu. Nicméně v zahraničí mají nastavenou cenu dle varianty od 99,99 euro do 149,99 euro (tj. cca 2 427 – 3 641 Kč).

motorola moto watch 5 8000x8000x motorola moto watch 4 8000x8000x

Motorola Moto Watch | Zdroj: Motorola

Zdroj: Tisková zpráva

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Revoluce baterií a fiasko eDokladů: Co se letos (ne)povedlo?

💡ANKETA: Jak často používáte microSD kartu v telefonu?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Antonín Julinek

Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

Komentáře

Reklama

nejpripojeni
Dotekomanie Premium
vodafone
vodafone
vodafone
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat