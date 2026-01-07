Motorola přináší elegantní hodinky Moto Watch

Zdroj: Motorola
Společnost Motorola na letošní ročník veletrhu CES do Las Vegas přivezla hromadu novinek a velkou pozornost si jednoznačně zaslouží chytré hodinky nesoucí název Moto Watch. Uzavřená spolupráce s populární firmou Polar přináší ještě lepší sportovní funkce. Kromě toho zařízení může zaujmout velmi elegantním zpracováním. Český zástupce značky zároveň potvrdil jejich dostupnost v našich vodách.
Sázka na jednoduchost
Hliníkové pouzdro o velikosti 47 mm vyplňuje kulatý 1,43palcový OLED displej, který chrání odolné sklo Gorilla Glass 3. Odolnost je podložena certifikací IP68 a hodinky odolají tlaku vody do hloubky 10 metrů. K ovládání slouží také boční otočná korunka z nerezové oceli. Přestože neznáme přesnou velikost baterie, tak vydrží až 13 dnů v provozu. Rychlé 5minutové nabíjení dokonce prodlouží výdrž o jeden celý den.
Mezi dalšími vlastnostmi naleznete Bluetooth 5.3, dvoufrekvenční GPS modul, PPG senzor, funkci Always-On, možnost vyřizování hovorů díky mikrofonu a reproduktoru. Ke spárování je potřeba zařízení minimálně s Androidem 12. Pokud vynecháme běžné funkce jako je sledování okysličení krve, tepové frekvence či spánkové aktivity, tak Polar zpracovává nasbíraná data například k vypočtení spálených kalorií a doby potřebné k regeneraci.
Funkce Moto AI využívá umělou inteligenci k vytváření různých souhrnů. V obchodech budou dvě barevné verze pouzdra (černá, stříbrná) a tři různé typy řemínků (silikonový, nerezový, kožený). Čeští zákazníci se hodinek dočkají v průběhu prvního čtvrtletí za zatím neupřesněnou cenu. Nicméně v zahraničí mají nastavenou cenu dle varianty od 99,99 euro do 149,99 euro (tj. cca 2 427 – 3 641 Kč).
