O2 mění podmínky Unity, pro slevu 300 Kč musíte splnit více podmínek

Zdroj: O2
O2 a AirBank mají společného majitele, díky čemuž mohlo dojít k vytvoření věrnostního programu. Ten se jmenuje Unity a nabízí odměny za využívání služeb těchto firem. Do této chvíle jste mohli jednoduše získat slevu 300 Kč na tarif od O2, pokud jste měli současně účet u AirBank, tarif stál nejméně 600 Kč před slevou a provedli jste minimálně 5 plateb kartou. To se nyní ale změní.
Podmínky Unity mají nově dvě slevy
O2 na svých stránkách informuje, že se program Unity změní, a to od 1. března. Nejenže došlo na zavedení většího množství podmínek, ale také zde máme nově dvě slevy, které se nesčítají. Základní odměna nově bude 150 Kč, přičemž jsou zde stejné podmínky, jako byly doposud. Abyste tuto slevu získali, musíte tedy mít tarif minimálně za 600 Kč, 5x měsíčně zaplatit kartou u svého AirBank účtu a vyúčtování od O2 uhradíte včas z účtu Air Bank.
Abyste mohli získat slevu 300 Kč měsíčně, tak nově musíte splnit podmínku, že každý měsíc vám přijde na účet minimálně 25 000 Kč. Pokud máte více účtů na své jméno u AirBank, tak se příchozí platby sčítají. Nezapočítává se ale přesun mezi svými účty u AirBank, což znamená, že částka musí přijít z jiné banky. Je zde ale jedna výjimka. Nemusíte splňovat vklad 25 000 Kč, pakliže vám na účet přijde důchod od ČSSZ v jakékoliv výši.
Je zde ještě jedna výjimka. Pakliže jste v programu Unity krátce, tak pro vás nemusí platit nové podmínky od 1. března. O2 je zavede od 1. září. Jestli spadáte do této kategorie, tak o tom vás informuje operátor.
Dá se tedy říci, že pokud jste si zařídili AirBank účet kvůli slevě a chcete mít stále slevu 300 Kč měsíčně, budete si muset nechat posílat peníze měsíčně, nebo dělat každý měsíc přesuny.
Zdroj: x.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře