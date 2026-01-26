HMD WATCH X1 a P1 jsou první hodinky tohoto výrobce

Zdroj: HMD
Ještě nedávno společnost HMD Global jen produkovala mobily pod značkou Nokia, ale nyní již existuje na trhu pod svým názvem. Postupně rozšiřuje své portfolio a dnes zde máme první hodinky HMD WATCH X1 a HMD WATCH P1.
HMD Watch X1
V první řadě zde máme model HMD WATCH X1 s kulatým 1,43palcovým AMOLED displejem. Pokud byste čekali systém Wear OS, budete zklamaní, jelikož si firma nasadila své vlastní řešení. Ve výbavě není NFC ani GPS, ale hodinky si poradí se základním měřením, jako je tep, okysličení krve a sledování spánku.
Softwarová výbava obsahuje přes 700 aktivit, ale jinak se nabízí základní funkce. Na jedno nabití mají HMD WATCH X1 vydržet až 5 dnů se stále zapnutým displejem.
HMD WATCH P1
Druhá novinka HMD WATCH P1 bohužel dostala jen LCD panel s úhlopříčkou 1,83 palců. I v tomto případě jde o 22mm hodinky, jen je tedy škoda, že zatímco HMD WATCH X1 má certifikaci IP68, tak HMD WATCH P1 má jen IP67.
Softwarová výbava je více méně stejná, jen tedy výdrž na jedno nabití se zkrátila na 4 dny, ale zde již výrobce nepíše, jestli je to hodnota s aktivním displejem po celou dobu.
HMD WATCH X1 a HMD WATCH P1 jsou tedy spíše základní chytré hodinky a první pokus výrobce. Ceny ještě nebyly uvedeny, ale vzhledem k výbavě nebudou vysoká. Pokud chce na současném trhu zaujmout, musela by být pod hranicí dvou tisíc korun, ale na nějaké potvrzení dostupnosti si ještě chvíli počkáme.
